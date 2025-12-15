Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец си уреди четвъртфинал за Купата след рутинна победа над Септември - на живо от София след 1:3
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Във временното олимпийско село ще има 377 мобилни къщи

Във временното олимпийско село ще има 377 мобилни къщи

  • 15 дек 2025 | 18:39
  • 356
  • 0
Във временното олимпийско село ще има 377 мобилни къщи

Част от участниците в Олимпийските игри в Милано и Кортина (6-22 февруари) ще бъдат настанени във временно олимпийско село в Кортина д'Ампецо с 377 мобилни къщички, информира АФП.

Селото се намира на терена на бившото летище и е на десет минути с кола до центъра на града, като след демонтирането му не трябва да останат никакви следи, обясни пред агенцията говорител на компанията, която проектира и изгради селото за 38 милиона евро.

Весела Лечева с писмо до Стефка Костадинова за Олимпиадата
Весела Лечева с писмо до Стефка Костадинова за Олимпиадата

"Ние свършихме работата си, сега Организационният комитет трябва да се заеме с обзавеждането на къщичките и общите части", каза говорителят.

Олимпийското село е разположено на 1292 метра надморска височина в близост до гора, като трябва да приеме около 1400 спортисти, треньори и членове на делегациите.

Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада
Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада

Всяка мобилна къщичка е с площ от 18 квадратни метра, като се състои от две малки стаи със самостоятелни бани, и може да настани двама човека. Селото ще бъде използване и по време на Параолимпийските игри (6-15 март).

В мобилните къщички, които са били докарани в Кортина с камиони, може да се достигне до температура 23 градуса, въпреки зимните температури в планината. На спортистите ще им трябват десет минути ходене пеша до общите части, които включват ресторант, зали за игра и за почивка, фитнеси и обществена пералня, както и до автобусите, които осигуряват транспорта до спортните съоръжения.

Кортина д'Ампецо, който е бил домакин и на зимните Олимпийски игри през 1956, ще приеме състезанието по алпийски ски при жените, както и турнирите по кърлинг, бобслей, шейнички и скелетон.

Звездите на женските ски, като американките Линдзи Вон и Микаела Шифрин и италианките София Годжа и Федерика Бриньоне, няма да бъдат настанени в олимпийското село, потвърдиха от федерациите им, като те ще бъдат в хотели.

След края на Параолимпийските игри мобилните къщички ще бъдат обявени за продажба.

Олимпийските игри, които са трети в Италия, ще се проведат в седем различни места и за да се намели цената, домакините ще използват основно съществуващи спортни съоръжения.

Още едно олимпийско село бе построено от частен инвеститор в Милано и с капацитет за 1700 души. След края на Игрите то ще бъде превърнато в студентско общежитие.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Успешен старт на сезона за младите ни алпийци

Успешен старт на сезона за младите ни алпийци

  • 15 дек 2025 | 13:05
  • 624
  • 1
Питсбърг пропиля солиден аванс и допусна втори пореден обрат в НХЛ

Питсбърг пропиля солиден аванс и допусна втори пореден обрат в НХЛ

  • 15 дек 2025 | 11:44
  • 831
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 15 дек 2025 | 09:03
  • 705
  • 0
Владимир Зографски зае 14-о място във второто състезание в Клингентал

Владимир Зографски зае 14-о място във второто състезание в Клингентал

  • 14 дек 2025 | 19:30
  • 1684
  • 1
Лиза Витоци спечели преследването в Хохфилцен, от българките Милена Тодорова с най-високо класиране

Лиза Витоци спечели преследването в Хохфилцен, от българките Милена Тодорова с най-високо класиране

  • 14 дек 2025 | 17:33
  • 1895
  • 0
Владимир Зографски преодоля с 10-и резултат квалификацията за второто състезание в Клингентал

Владимир Зографски преодоля с 10-и резултат квалификацията за второто състезание в Клингентал

  • 14 дек 2025 | 16:48
  • 1448
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 15551
  • 48
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 4841
  • 1
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 27997
  • 44
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 24539
  • 43
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 11623
  • 17
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 13759
  • 44