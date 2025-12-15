Във временното олимпийско село ще има 377 мобилни къщи

Част от участниците в Олимпийските игри в Милано и Кортина (6-22 февруари) ще бъдат настанени във временно олимпийско село в Кортина д'Ампецо с 377 мобилни къщички, информира АФП.

Селото се намира на терена на бившото летище и е на десет минути с кола до центъра на града, като след демонтирането му не трябва да останат никакви следи, обясни пред агенцията говорител на компанията, която проектира и изгради селото за 38 милиона евро.

Весела Лечева с писмо до Стефка Костадинова за Олимпиадата

"Ние свършихме работата си, сега Организационният комитет трябва да се заеме с обзавеждането на къщичките и общите части", каза говорителят.

Олимпийското село е разположено на 1292 метра надморска височина в близост до гора, като трябва да приеме около 1400 спортисти, треньори и членове на делегациите.

Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада

Всяка мобилна къщичка е с площ от 18 квадратни метра, като се състои от две малки стаи със самостоятелни бани, и може да настани двама човека. Селото ще бъде използване и по време на Параолимпийските игри (6-15 март).

В мобилните къщички, които са били докарани в Кортина с камиони, може да се достигне до температура 23 градуса, въпреки зимните температури в планината. На спортистите ще им трябват десет минути ходене пеша до общите части, които включват ресторант, зали за игра и за почивка, фитнеси и обществена пералня, както и до автобусите, които осигуряват транспорта до спортните съоръжения.

Кортина д'Ампецо, който е бил домакин и на зимните Олимпийски игри през 1956, ще приеме състезанието по алпийски ски при жените, както и турнирите по кърлинг, бобслей, шейнички и скелетон.

Звездите на женските ски, като американките Линдзи Вон и Микаела Шифрин и италианките София Годжа и Федерика Бриньоне, няма да бъдат настанени в олимпийското село, потвърдиха от федерациите им, като те ще бъдат в хотели.

След края на Параолимпийските игри мобилните къщички ще бъдат обявени за продажба.

Олимпийските игри, които са трети в Италия, ще се проведат в седем различни места и за да се намели цената, домакините ще използват основно съществуващи спортни съоръжения.

Още едно олимпийско село бе построено от частен инвеститор в Милано и с капацитет за 1700 души. След края на Игрите то ще бъде превърнато в студентско общежитие.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages