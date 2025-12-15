Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Марая Кери ще пее на откриването на Зимната олимпиада

Марая Кери ще пее на откриването на Зимната олимпиада

  • 15 дек 2025 | 14:58
  • 190
  • 0
Американската попзвезда Марая Кери ще бъде първият голям музикален изпълнител на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026, съобщиха организаторите.

Кери ще се изяви на стадион „Сан Сиро“ в Милано на 6 февруари по случай откриването на игрите, като нейната поява е предназначена да отрази централната тема на церемонията „Хармония“, съчетавайки музика и спорт, за да подчертае ценности като приобщаване, уважение и културен обмен.

Церемонията по откриването, създадена и продуцирана от студиото на Марко Балич, ще включва изпълнения на международни артисти, както и елементи, отбелязващи италианската култура и иновации.

Зимните олимпийски игри ще се проведат в Северна Италия, като състезания ще има в Милано, Кортина д'Ампецо и други места в областите Ломбардия, Венето и Трентино-Алто Адидже.

