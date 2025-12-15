Популярни
  • 15 дек 2025 | 11:44
  • 183
  • 0
Питсбърг пропиля солиден аванс и допусна втори пореден обрат в НХЛ

Отборът на Питсбърг допусна втори пореден обрат в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. След като в събота "пингвините" водеха с 5:1, за да загубят с 5:6 от Сан Хосе, ден по-късно тимът пропиля нов солиден аванс от три гола и отстъпи с 4:5 след продължение срещу Юта.

Питсбърг водеше с 3:0 след първите две части, но в последната допусна равенство 4:4, а в продължението Дилън Гюнтер вкара победен гол за Юта.

Майкъл Каркон отбеляза два гола, по един добавиха Нейт Шмит и Шон Дързи за успеха на Юта Мамут.

Вратарят на Каролина Брандън Бъси спаси 24 удара и не допусна попадение при дузпите за победата с 3:2 след наказателни удари срещу Филаделфия.

Андрей Свечников отбеляза за Хърикейнс при дузпите за четвъртата поредна победа на тима, като три от тях след изпълнение на наказателни удари.

Каролина повтори успеха си от събота, когато също победи Филаделфия след дузпи.

Кирил Капризов се отличи с два гола и една асистенция, Куин Хюз отбеляза гол в дебюта си за отбора, а Минесота постигна победа над Бостън с 6:2 в Сейнт Пол, Минесота.

Райън Хартман завърши с гол и две асистенции за четвъртата поредна победа на Минесота.

Бъфало приключи серията си от шест гостувания с победа над Сиатъл с 3:1. Тейдж Томпсън се разписа в четвърти пореден мач, по един гол за успеха вкараха и Ноа Йостлунд и Зак Бенсън.

Сейбърс спечелиха трета поредна победа в лигата.

Чандлър Стивънсън отбеляза за Сиатъл, който загуби за осми път в последните си девет мача.

