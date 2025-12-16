Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 16 дек 2025 | 05:57
  • 550
  • 0
Резултати от НХЛ

В ранните часове на 13-ти декември се изиграха пет нови мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Ню Йорк Рейнджърс - Анахайм Дъкс 1:4 (0:0 1:1 0:3)

Тампа Бей Лайтнинг - Флорида Пантърс 2:5 (0:2 1:2 1:1)

Уинипег Джетс - Отава Сенатърс 2:3* след продължение - 2:2 (0:0 2:1 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Далас Старс - Лос Анджелис Кингс 4:1 (0:0 1:1 3:0)

Сент Луис Блус - Нешвил Предейтърс 2:5 (1:1 0:3 1:1)

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Във временното олимпийско село ще има 377 мобилни къщи

Във временното олимпийско село ще има 377 мобилни къщи

  • 15 дек 2025 | 18:39
  • 622
  • 0
Весела Лечева с писмо до Стефка Костадинова за Олимпиадата

Весела Лечева с писмо до Стефка Костадинова за Олимпиадата

  • 15 дек 2025 | 17:17
  • 6013
  • 2
Марая Кери ще пее на откриването на Зимната олимпиада

Марая Кери ще пее на откриването на Зимната олимпиада

  • 15 дек 2025 | 14:58
  • 891
  • 0
Успешен старт на сезона за младите ни алпийци

Успешен старт на сезона за младите ни алпийци

  • 15 дек 2025 | 13:05
  • 720
  • 1
Питсбърг пропиля солиден аванс и допусна втори пореден обрат в НХЛ

Питсбърг пропиля солиден аванс и допусна втори пореден обрат в НХЛ

  • 15 дек 2025 | 11:44
  • 902
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 15 дек 2025 | 09:03
  • 760
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 21879
  • 47
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 34155
  • 133
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 49
  • 0
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 20893
  • 14
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 39705
  • 67
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 22499
  • 83