Резултати от НХЛ

В ранните часове на 13-ти декември се изиграха пет нови мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Ню Йорк Рейнджърс - Анахайм Дъкс 1:4 (0:0 1:1 0:3)

Тампа Бей Лайтнинг - Флорида Пантърс 2:5 (0:2 1:2 1:1)

Уинипег Джетс - Отава Сенатърс 2:3* след продължение - 2:2 (0:0 2:1 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Далас Старс - Лос Анджелис Кингс 4:1 (0:0 1:1 3:0)

Сент Луис Блус - Нешвил Предейтърс 2:5 (1:1 0:3 1:1)