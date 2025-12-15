Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Българският баскетбол си взе последно сбогом с Иван Евстатиев

Българският баскетбол си взе последно сбогом с Иван Евстатиев

  • 15 дек 2025 | 17:24
  • 358
  • 1
Българският баскетбол си взе последно сбогом с Иван Евстатиев

Българският баскетбол си взе последно сбогом с легендата Иван Евстатиев. Поклонението пред паметта му се състоя по-рано днес на Националния стадион "Васил Левски".

Георги Глушков за кончината на Иван Евстатиев: Много тежка загуба за баскетбола
Георги Глушков за кончината на Иван Евстатиев: Много тежка загуба за баскетбола

Поклонението пред Иван Евстатиев уважиха легенди, треньори и деятели. Сред тях бяха президентът на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Георги Глушков, председателят на Асоциацията на българските спортни федерации Иван Ценов, генералният мениджър на баскетболната централа Елеонора Рангелова, както и Сашо Везенков, Йордан Колев, Роберт Гергов, Лилия Янкова, Мария Стоянова, Юлия Боянова и Константин Папазов.

Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним
Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним

Припомняме, че Иван Евстатиев напусна този свят на 92-годишна възраст през миналата седмица след кратко боледуване. Бивш треньор, отдаден на работата с подрастващите.

Иван Ценов: Иван Евстатиев живееше с баскетбола и спорта, уникален човек
Иван Ценов: Иван Евстатиев живееше с баскетбола и спорта, уникален човек

Работи дълги години и в БФБаскетбол - първо като генерален секретар, а след това и като председател на Етичната комисия към централата и член на Дисциплинарно-административния съвет на НБЛ. Бил е и председател на Надзорния съвет на фондация "Български спорт".

"Енциклопедичните знания и спомени остават негова запазена марка за българския баскетбол до края на земния му път", написаха от Българската федерация по баскетбол.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Иван Ценов: Иван Евстатиев живееше с баскетбола и спорта, уникален човек

Иван Ценов: Иван Евстатиев живееше с баскетбола и спорта, уникален човек

  • 15 дек 2025 | 13:45
  • 778
  • 0
Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним

Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним

  • 15 дек 2025 | 13:34
  • 826
  • 0
Академик Бултекс 99 не прости на Левски

Академик Бултекс 99 не прости на Левски

  • 15 дек 2025 | 16:02
  • 7282
  • 1
Патрик Бевърли подписа с ПАОК

Патрик Бевърли подписа с ПАОК

  • 15 дек 2025 | 10:27
  • 3091
  • 4
Константин Костадинов напусна Тенерифе

Константин Костадинов напусна Тенерифе

  • 15 дек 2025 | 10:09
  • 910
  • 0
Трилър във Финикс с победители Лейкърс

Трилър във Финикс с победители Лейкърс

  • 15 дек 2025 | 09:18
  • 2275
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) 0:2 Лудогорец, два бързи гола на "орлите"

Септември (Сф) 0:2 Лудогорец, два бързи гола на "орлите"

  • 15 дек 2025 | 18:20
  • 7192
  • 15
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 21722
  • 38
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 22585
  • 23
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 20691
  • 39
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 9374
  • 16
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 10946
  • 29