Българският баскетбол си взе последно сбогом с Иван Евстатиев

Българският баскетбол си взе последно сбогом с легендата Иван Евстатиев. Поклонението пред паметта му се състоя по-рано днес на Националния стадион "Васил Левски".

Георги Глушков за кончината на Иван Евстатиев: Много тежка загуба за баскетбола

Поклонението пред Иван Евстатиев уважиха легенди, треньори и деятели. Сред тях бяха президентът на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Георги Глушков, председателят на Асоциацията на българските спортни федерации Иван Ценов, генералният мениджър на баскетболната централа Елеонора Рангелова, както и Сашо Везенков, Йордан Колев, Роберт Гергов, Лилия Янкова, Мария Стоянова, Юлия Боянова и Константин Папазов.

Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним

Припомняме, че Иван Евстатиев напусна този свят на 92-годишна възраст през миналата седмица след кратко боледуване. Бивш треньор, отдаден на работата с подрастващите.

Иван Ценов: Иван Евстатиев живееше с баскетбола и спорта, уникален човек

Работи дълги години и в БФБаскетбол - първо като генерален секретар, а след това и като председател на Етичната комисия към централата и член на Дисциплинарно-административния съвет на НБЛ. Бил е и председател на Надзорния съвет на фондация "Български спорт".

"Енциклопедичните знания и спомени остават негова запазена марка за българския баскетбол до края на земния му път", написаха от Българската федерация по баскетбол.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg