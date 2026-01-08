Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Балкан е фаворит, а ние играем по-добре като не сме фаворити

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Балкан е фаворит, а ние играем по-добре като не сме фаворити

  • 8 яну 2026 | 17:54
  • 690
  • 0

Отборът на Миньор 2015 гостува на Балкан в мач от 16-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е на 12 януари (понеделник) от 19:15 часа в зала "Арена Ботевград", а преди това старши треньорът на перничани Ивица Вукотич говори пред Sportal.bg за предстоящия сблъсък.

“Мисля този мач да мине много леко. Балкан със сигурност е фаворит.”, заяви сръбският специалист. 

На въпроса - “Вие ли ще нанесете третото поражение на Балкан”, той отговори така: “Ще отидем да пробваме. Мисля, че и ние като не сме фаворити играем по-добре, показахме го в няколко мача. Надявам се да бъдем всички здрави и да дадем максимума от себе си, а какво ще стане… Аз съм доволен и като сме загубили мач, ако сме играли на 100%”, завърши Вукотич. 

