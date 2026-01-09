Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Четири мача тази нощ в НБА

Четири мача тази нощ в НБА

  • 9 яну 2026 | 02:14
  • 148
  • 0
Четири мача тази нощ в НБА

Тази е една от по-спокойните нощи в НБА. Ще се изиграят само четири мача от редовния сезон. Това обаче не означава, че няма да е интересно.

Битките стартират в 02:00 часа с двубоя между Шарлът Хорнетс и Индиана Пейсърс.

С час по-късно е един от най-интересните сблъсъци днес между Минесота Тимбъруулвс и Кливланд Кавалиърс.

С интерес ще проследим и следващият мач между Чикаго Булс и Маями Хийт, които са преки конкуренти за място в плейофите в Източната конференция.

За финал за пренасяме на Запад за сблъсъка между Юта Джаз и Далас Маверикс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Интересни резултати за старт на кръг №21 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №21 в Евролигата

  • 8 яну 2026 | 23:41
  • 6817
  • 0
Капитанът на Черно море стана баща за пръв път

Капитанът на Черно море стана баща за пръв път

  • 8 яну 2026 | 20:35
  • 2125
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Балкан е фаворит, а ние играем по-добре като не сме фаворити

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Балкан е фаворит, а ние играем по-добре като не сме фаворити

  • 8 яну 2026 | 17:54
  • 1608
  • 0
Новият съотборник на Везенков с първа тренировка в Пирея

Новият съотборник на Везенков с първа тренировка в Пирея

  • 8 яну 2026 | 17:44
  • 1021
  • 0
Филип Бакич пред Sportal.bg: Можем да създадем проблеми на Балкан

Филип Бакич пред Sportal.bg: Можем да създадем проблеми на Балкан

  • 8 яну 2026 | 17:27
  • 1590
  • 0
Новите попълнения на Академик са готови за дебют в Sesame НБЛ

Новите попълнения на Академик са готови за дебют в Sesame НБЛ

  • 8 яну 2026 | 17:18
  • 930
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 15637
  • 57
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 21874
  • 116
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 14199
  • 20
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 7178
  • 17
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 41963
  • 135
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 23359
  • 9