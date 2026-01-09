Четири мача тази нощ в НБА

Тази е една от по-спокойните нощи в НБА. Ще се изиграят само четири мача от редовния сезон. Това обаче не означава, че няма да е интересно.

Битките стартират в 02:00 часа с двубоя между Шарлът Хорнетс и Индиана Пейсърс.

С час по-късно е един от най-интересните сблъсъци днес между Минесота Тимбъруулвс и Кливланд Кавалиърс.

С интерес ще проследим и следващият мач между Чикаго Булс и Маями Хийт, които са преки конкуренти за място в плейофите в Източната конференция.

За финал за пренасяме на Запад за сблъсъка между Юта Джаз и Далас Маверикс.