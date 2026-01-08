Филип Бакич пред Sportal.bg: Можем да създадем проблеми на Балкан

Отборът на Миньор 2015 гостува на Балкан в мач от 16-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е на 12 януари (понеделник) от 19:15 часа в зала "Арена Ботевград", а преди това играчът на перничани Филип Бакич говори пред Sportal.bg за предстоящия сблъсък.

“Отиваме за победа. Те са първи в класирането, но ако играем както можем, можем да им създадем проблеми. Може да ни подценят, но искам да изиграем добър мач.”, заяви сръбският баскетболист, а цялото интервю можете да видите в нашето видео.