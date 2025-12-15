Бронзови отличия за Ива Стоянова и Радостина Куртакова от Европейската купа по шпага в Солун

Ива Стоянова и Радостина Куртакова завършиха на трето място в турнира на шпага за жени до 14 години за Европейската купа в Солун (Гърция). Състезанието се проведе през уикенда във възрастови групи до 14 и до 23 години с участието на фехтовачи от повече от 20 държави.

Във възрастова група до 14 години жени на пътеките излязоха 66 шпажистки, сред които 8 българки. Ива Стоянова излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Черно море Варна победи във втория кръг Мариами Манагадзе от Грузия с 15:9. В двубоя за място в топ 8 българката отстрани Маркела Параскеви Лианцаки от Гърция с 15:4, а след това победи и Лана Марианович от Сърбия с 15:10. В срещата за място във финала Стоянова отстъпи след оспорвана игра с Ая Липка Ласовски от Израел с 14:15 и заслужи бронзовия медал.

Радостина Куртакова излезе от групите с 4 победи и 2 загуби. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Пентатлон победи в първия кръг Антигони Бафатаки от Гърция с 15:4, а след това надделя и над Кристел Елени Анагностополу от Гърция с 15:14. В срещата за място сред най-добрите 8 Куртакова отстрани Мария Йоана Марагку от Гърция с 15:6. В двубоя за място в полуфиналите българката победи Емануела Ангелики Салавура от Гърция с 15:12. В срещата за място на финала Куртакова отстъпи пред Пиги Кирими от Гърция с 9:15 и спечели бронзовия медал.

Лора Сучкова завърши надпреварата на 12 място, Бориса Кръстева е 22-а, Габриела Дурмушлийска е 45-а, Виктория Дюлгерова е 49-а, Мира Русева е 51-а, Йоана Кръстева е 55-а.

При мъжете до 14 години в турнира участваха двама български шпажисти. Максим Михайлов завърши надпреварата на 46 място, а Виктор Вълчев е 47-и.

При жените до 23 години на пътеките излязоха 51 състезателки, сред които 7 българки. От тях най-добре се представи Владислава Савченко, която зае 8 място в крайното класиране. Ива Стоянова е 9-а, Моника Недева е 15-а, Неда Донска е 27-а, Ива Бояджиева разделя 37-38 място с Георгия Мария Гека от Гърция, Дея Добрева е 41-ва, Елена Варсамова е 46-а.

При мъжете до 23 години България беше представена от 11 фехтовачи. Сред най-добрите 32 завършиха Радослав Стойчев (18 място) и Максим Михайлов (27 място). Явор Денчев е 39-и, Юлий Цанев е 42-и, Филип Юсмен е 43-и, Ясен Даков е 44-и, Даниел Куртаков е 51-и, Калоян Йорданов е 53-и, Матей Йорданов е 61-и, Мартин Русев е 74-и, Боримир Балабанов е 86-и.