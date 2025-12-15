Популярни
  3. Стефан Ботев: Аз не мога, но някой клуб може да обжалва избора на Асен Златев

Стефан Ботев: Аз не мога, но някой клуб може да обжалва избора на Асен Златев

  • 15 дек 2025 | 14:47
  • 1485
  • 0

Вече бившият президент на Федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев бе разочарован от загубата му на изборите за сметка на Асен Златев. Бившият световен шампион заяви, че той няма право да обжалва решенията на днешното Общо събрание, но не знае дали някой клуб няма да го направи. Освен това Ботев заяви, че опозицията е оказвала натиск на клубовете и според него Златев няма да се справи с управлението.

“Изненадан съм от една страна, че това, което е направено за федерацията през изминалата година, не е правено от много години и няма никаква логика да се гласува за човек, който мисля, че не може да се справи с това нещо. Ако е можел, трябваше да се кандидатира, когато имаше най-големият проблем - миналата година по това време, когато беше пред фалит. Това, което аз съм направил е пре-пре достатъчно, а останалите защо за гласували?. Имаше много агресивна кампания за изборите. Хора, които ме подкрепяха на 100% в последния момент не дойдоха, а други дадоха пълномощни и казаха, че срещу тях има голям натиск от опозицията. Това при нас обаче е нормално, защото при всички избори, хората, които са били във Федерацията работят по този начин. Подкрепата на Насар за Асен Златев е по негово желание. Няма нищо лошо да подкрепя някого”, започна Ботев.

Асен Златев е новият президент на БФВТ
Асен Златев е новият президент на БФВТ

“Аз не мога да обжалвам - нямам право. Клубовете, ако някой иска, да го прави. Нямам идея. Ако някой вижда пропуски, ще обжалва, ако ли не, всичко си продължава. От моя гледна точка всичко мина нормално, с леки изключения, но това ще се провери в последствие и ще стане ясно. Нямам нищо предвид, ще се разгледа всичко и ще стане ясно. Аз не искам да свързвам БОК с щангите”, заяви още Ботев.

“Не искам да коментирам моята жалба за избора в БОК. Има си адвокат. Не искам да коментирам това, събрахме да говорим за щангите. Насила ли ще ме карате да отговарям? Казва, че съм без коментар”.

“Ще видим дали спонсорът ще си тръгне с мен. Това е негово решение. Мисля, че Асен Златев каза достатъчно - че ще се опитат да го задържат. Аз не искам да се бъркам в решения на г-н Пеевски. Ако иска да прави разговор с новия президент и да реши”, обясни бившият президент.

“Текущият дълг е около 620 000 лева. Очакваме санкция от НАП, която ще достигне до 820 000. След като ме избраха сумата като дълг беше около един милион, така че не е същата сума. В последствие се натрупаха още задължения. През 2023 година не са плащани осигуровки. В момента се прави ревизия”, каза още Ботев.

