Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Българките се класираха шести на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща

Българките се класираха шести на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща

  • 15 дек 2025 | 02:59
  • 174
  • 0
Българките се класираха шести на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща

Българският тим в състав Калина Атанасова, Ралица Гаджева, Виктория Витлиемова и Мариела Георгиева се класира на шесто място на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща (Унгария).

На пътеките излязоха 21 отбора от 21 държави, а българските фехтовачки показаха много добра игра и заслужено влязоха в топ 8

Във втория кръг от елиминациите Атанасова, Гаджева, Витлиемова и Георгиева победиха Полша с 45:43. Българките отстъпиха пред Узбекистан след оспорвана игра и 45:44 в полза на съперничките в двубоя за място на полуфиналите.

В срещите за разпределение на местата от пето до осмо сабльорките на България победиха Румъния с 45:36, а след това отстъпиха пред Унгария с 32:45.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Исторически успех за индиец на Световното по дартс, първо голямо име напусна турнира

Исторически успех за индиец на Световното по дартс, първо голямо име напусна турнира

  • 15 дек 2025 | 01:29
  • 764
  • 0
Стефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки в Индия

Стефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки в Индия

  • 14 дек 2025 | 13:40
  • 2037
  • 0
Двама българи в топ 32 на Световната купа по фехтовка в Германия

Двама българи в топ 32 на Световната купа по фехтовка в Германия

  • 14 дек 2025 | 08:56
  • 1440
  • 0
Световните шампиони са първите сигурни в новото "тотално" световно първенство по шахмат

Световните шампиони са първите сигурни в новото "тотално" световно първенство по шахмат

  • 14 дек 2025 | 08:41
  • 951
  • 0
Световното първенство по дартс е в разгара си, победи за фаворитите

Световното първенство по дартс е в разгара си, победи за фаворитите

  • 14 дек 2025 | 01:33
  • 3490
  • 1
Мирослава Минчева спечели сребърен медал на турнир в Белград

Мирослава Минчева спечели сребърен медал на турнир в Белград

  • 13 дек 2025 | 19:59
  • 875
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

  • 14 дек 2025 | 17:52
  • 24562
  • 18
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 47346
  • 53
Реал отново бе много под възможностите, но изтръгна ценни точки срещу Алавес

Реал отново бе много под възможностите, но изтръгна ценни точки срещу Алавес

  • 15 дек 2025 | 00:02
  • 10713
  • 255
Резерва зарадва Ювентус в Болоня

Резерва зарадва Ювентус в Болоня

  • 14 дек 2025 | 23:38
  • 6037
  • 12
Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

  • 14 дек 2025 | 19:25
  • 11536
  • 24
Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

  • 14 дек 2025 | 17:55
  • 26278
  • 176