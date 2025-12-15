Българските сабльори 15-и в отборната надпреварата на Световната купа в Дормаген

Българските сабльори Никола Меицов, Симеон Далеков, Никола Господинов и Станимир Пелов завършиха на 15-о място в отборната надпревара на турнира за Световната купа мъже до 20 години в Дормаген (Германия).

В състезанието участваха 27 отбора. В първия кръг от елиминациите фехтовачите ни победиха Бразилия с 45:41. В двубоя за място сред най-добрите 8 отборът ни отстъпи пред Италия с 30:45.

В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о Меицов, Далеков, Господинов и Пелов отстъпиха след оспорвана игра с 44:45 пред Франция, след това загубиха от Казахстан с 39:45 и победиха Канада с 45:30, с което заеха 15 място в крайното класиране.