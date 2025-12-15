Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Българските сабльори 15-и в отборната надпреварата на Световната купа в Дормаген

Българските сабльори 15-и в отборната надпреварата на Световната купа в Дормаген

  • 15 дек 2025 | 10:19
  • 131
  • 0
Българските сабльори 15-и в отборната надпреварата на Световната купа в Дормаген

Българските сабльори Никола Меицов, Симеон Далеков, Никола Господинов и Станимир Пелов завършиха на 15-о място в отборната надпревара на турнира за Световната купа мъже до 20 години в Дормаген (Германия).

В състезанието участваха 27 отбора. В първия кръг от елиминациите фехтовачите ни победиха Бразилия с 45:41. В двубоя за място сред най-добрите 8 отборът ни отстъпи пред Италия с 30:45.

В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о Меицов, Далеков, Господинов и Пелов отстъпиха след оспорвана игра с 44:45 пред Франция, след това загубиха от Казахстан с 39:45 и победиха Канада с 45:30, с което заеха 15 място в крайното класиране.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Българките се класираха шести на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща

Българките се класираха шести на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща

  • 15 дек 2025 | 02:59
  • 808
  • 0
Норвегия е световен шампион по хандбал при жените за пети път

Норвегия е световен шампион по хандбал при жените за пети път

  • 15 дек 2025 | 02:02
  • 1114
  • 0
Исторически успех за индиец на Световното по дартс, първо голямо име напусна турнира

Исторически успех за индиец на Световното по дартс, първо голямо име напусна турнира

  • 15 дек 2025 | 01:29
  • 3780
  • 2
Стефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки в Индия

Стефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки в Индия

  • 14 дек 2025 | 13:40
  • 2598
  • 0
Двама българи в топ 32 на Световната купа по фехтовка в Германия

Двама българи в топ 32 на Световната купа по фехтовка в Германия

  • 14 дек 2025 | 08:56
  • 1476
  • 0
Световните шампиони са първите сигурни в новото "тотално" световно първенство по шахмат

Световните шампиони са първите сигурни в новото "тотално" световно първенство по шахмат

  • 14 дек 2025 | 08:41
  • 1002
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

  • 15 дек 2025 | 07:40
  • 2056
  • 7
Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 07:00
  • 1467
  • 0
Дерби в Пловдив слага край на кръг №11 в Sesame НБЛ

Дерби в Пловдив слага край на кръг №11 в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 07:20
  • 2934
  • 0
Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

  • 15 дек 2025 | 09:24
  • 3054
  • 0
Тим от елита на Италия следи внимателно Кошмара

Тим от елита на Италия следи внимателно Кошмара

  • 15 дек 2025 | 09:49
  • 2406
  • 3
Реал отново бе много под възможностите, но изтръгна ценни точки срещу Алавес

Реал отново бе много под възможностите, но изтръгна ценни точки срещу Алавес

  • 15 дек 2025 | 00:02
  • 24887
  • 265