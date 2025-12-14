"И аз мога да финиширам“ – Шели-Ан Фрейзър-Прайс разкри каква критика я е принудила да промени стила си на бягане

Легендарната ямайска спринтьорка Шели-Ан Фрейзър-Прайс разказа как ранните критики са я тласнали да преоткрие себе си и да изгради една от най-успешните кариери в историята на леката атлетика.

Фрейзър-Прайс разкри, че някога е била преследвана от етикета "страхотна на старта, но не и на финала“ – критика, която я е принудила напълно да промени стила си на бягане, за да достигне върха в спорта.

Осемкратната олимпийска и седемнадесеткратна световна медалистка обясни, че е посветила значителни усилия на дисциплината 200 метра, за да подобри издръжливостта си за 100 метра – дисциплина, в която сега притежава третото най-бързо време в историята с 10.60 секунди.

"Трябваше наистина да преоткрия начина, по който бягам, от израстването си в гимназията до превръщането ми в елитен спринтьор, защото начинът, по който тичах, не беше идеален; нямаше да ми носи победи в състезанията“, заяви Шели-Ан Фрейзър-Прайс в ексклузивно интервю за PTI.

"Хората казваха: "Човече, тя е страхотна на старта, но не и на финала“, а аз мразех това, защото си мислех: "Но аз мога и да финиширам!““

Шели-Ан Фрейзър-Прайс, която беше в Пуна като посланик на маратона Bajaj Pune, описа подробно промените, които е трябвало да направи, за да се превърне в идеалния спринтьор.

"Трябваше да стана по-силна във фитнеса. Трябваше да бягам повече 200 метра, ако исках 100-те метра да са ми по-добри. Наистина трябваше да се предизвикам, да изляза от зоната си на комфорт“, каза тя.

"Буквално тичах и падах по лице. Трябваше да се уча и преучавам как да стоя изправена, да стъпвам на земята, да движа ръцете си и да вървя напред.“

Със зашеметяващата си колекция от три олимпийски и десет световни златни медала, Фрейзър-Прайс призна, че никога не си е представяла настоящия си успех, докато е растяла в квартала Уотърхаус в Кингстън, Ямайка.

"Когато бях по-млада, никога не съм вярвала, че мога да бъда човекът, който съм днес“, призна тя. "Не виждах много вдъхновение, нито имах много модели за подражание, и затова израснах с мисълта, че нещата просто не са възможни за мен.“

Тя отдава дълголетието и успеха си на комбинация от вяра в себе си и неуморна работа. "Щом познаваш целта си, си толкова фокусиран върху постигането ѝ. За мен вярата и постоянството направиха разликата“, обясни тя.

"В продължение на 18 години тичах и тичах, чупех рекорди, просто се противопоставях на това, което се смята за възможно за елитните спринтьорки.“

Известна като Джобната ракета, Фрейзър-Прайс, която стана и най-възрастната жена, спечелила световна титла на 35 години, се върна към кариера, изпълнена с ключови моменти, включително и сблъсъка с остри критики относно избирането ѝ за Олимпийските игри в Пекин през 2008 г.

"Била съм обект на разговори в различни моменти“, отбеляза тя. "Хората говореха, че си твърде млада, за да отидеш на олимпийски игри, или ти казваха: "О, не можеш да станеш майка и да се върнеш към елитния спринт“, или говореха за възрастта ти, че си твърде стара, за да бягаш.“

Спомняйки си първия си олимпийски златен медал на 100 метра през 2008 г., тя каза, че първоначалната ѝ цел е била просто да стигне до финала. "Спомням си, че отидох на Олимпийските игри през 2008 г. ... у дома имаше толкова много дебати дали съм способна да се състезавам“, каза тя. "Това беше един момент, в който целите ми бяха толкова скромни; просто исках да стигна до финала.“

След това тя сподели история за това как е визуализирала победата си. Размишлявайки върху знаменитата си кариера, Шели-Ан Фрейзър-Прайс призна емоционалната тежест на оттеглянето, но допусна, че реалността може би няма да я удари напълно, докато не започне следващият лекоатлетически сезон.

"Когато най-накрая окачих шпайковете, беше трудно, беше емоционално за мен, защото прекарах 18 години, правейки това, което обичам, и тези 18 години дойдоха с успехи, но и с неуспехи“, каза тя.

"Казвам си, че все още няма да ми липсва... Мисля, че може би догодина, когато лекоатлетическият сезон наистина започне, може би тогава ще ми липсва малко повече.“

Сега Шели-Ан Фрейзър-Прайс ще посвети голяма част от времето си на вдъхновяване и наставничество на следващото поколение млади атлети.

Снимки: Gettyimages