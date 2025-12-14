Популярни
Италия защити титлата си в смесената щафета, Надер донесе сребро за Португалия

  • 14 дек 2025 | 14:48
  • 264
  • 0
Италия защити короната си в смесената щафета с перфектно проведено състезание на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, докато световният шампион на 1500 метра Исак Надер зарадва домакинската публика, изтръгвайки среброто за Португалия.

Италия заложи на трима от членовете на златния си отбор от Анталия 2024 – Себастиано Паролини, Марта Зенони и Пиетро Арезе, към които се присъедини Гая Сабатини.

Опитът им си пролича, след като те проведоха безупречно състезание, повеждайки от втория пост нататък, за да стигнат до убедителна победа с време 17:12 по трасето с дължина 5.96 км.

Първият пост беше доминиран от Турция, която рискува, стартирайки с мъж. Мевлют Арас бързо натрупа сериозна преднина пред останалите състезателки. Тази тактика обаче не донесе успех, тъй като на втория пост Дамла Челик беше погълната от преследващата я група мъже, което сложи край на турските амбиции.

Вместо това, познатите екипи на Италия, Великобритания и Франция поеха контрола, като Ирландия и Белгия също се движеха в челото. Третият пост на Зенони с време 4:37 даде на Италия комфортна преднина, оставяйки на Арезе солиден аванс от четири секунди пред Великобритания.

Междувременно Португалия също напредваше в класирането. Саломе Афонсо – сребърна медалистка на 1500 м и бронзова на 3000 м от Европейското първенство в зала в Апелдорн 2025 – пое щафетата на 12-о място, но записа превъзходен пост от 4:35, за да върне домакините уверено в битката.

Тя предаде на своя приятел Надер на пета позиция и на близка дистанция от медалите. Световният шампион на 1500 метра се възползва от бързото трасе и, насърчаван от публиката, си проправи път през групата, за да излезе на второ място.

Арезе обаче остана недостижим и донесе златото за "адзурите“, а Надер затвърди среброто за Португалия, финиширайки на четири секунди зад победителя. Великобритания повтори резултата си от миналата година, печелейки бронз с още една секунда изоставане, благодарение на солидното отборно представяне на Ава Лойд, Джак Хигинс, Холи Диксън и Калъм Елсън.

Българската щафета (Лиляна Георгиева, Мартин Балабанов, Силвия Георгиева и Мартин Проданов) зае 15-о място с 18:44.

Снимки: Gettyimages

