Официално: Костадинов остава в Лига Ендеса

Българският национал Константин Костадинов ще продължи кариерата си на интересно място. 22-годишното крило подписа договор до края на сезона с МораБанк Андора, съобщи клубът на официалния си сайт.

Костадинов за последно игра в Ла Лагуна Тенерифе. В кариерата си досега бургазлията е играл още за "Б" отбора на Реал Мадрид, Палма, Паленсия и Аликанте.

Константин Костадинов напусна Тенерифе

МораБанк Андора се състезава в най-силното национално клубно първенство в Европа - испанската Лига Ендеса. В момента тимът заема 13-о място в класирането с 4 победи и 6 загуби. Досегашният отбор на Костадинов - Тенерифе, е трети с баланс 7-3, а лидер е Реал Мадрид с 9 успеха и само едно поражение, следван от Валенсия и Мурсия.

Снимки: Imago