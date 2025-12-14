Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Блестяща Батоклети защити европейската си титла по крос-кънтри, Девора Аврамова в топ 50

Блестяща Батоклети защити европейската си титла по крос-кънтри, Девора Аврамова в топ 50

  • 14 дек 2025 | 14:35
  • 774
  • 2
Блестяща Батоклети защити европейската си титла по крос-кънтри, Девора Аврамова в топ 50

Италианката Надя Батоклети защити европейската си титла по крос-кънтри при жените. След като миналата година триумфира в Анталия, днес Батоклети грабна златото и на шампионата в Лагос (Португалия) с постижение от 24:52 минути. Втората позиция при жените извоюва британката Меган Кийт (25:07), а трета се нареди представителката на Турция Ясемин Джан (25:13). Българската представителка при жените Девора Аврамова зае 43-то място с 27:05.

При девойките под 23 години в Лагоа шампионка стана испанката Мария Фореро (19:59). Българката Светлозара Грозданова се нареди 62-ра с 24:26.

При младежите под 23 години златото грабна един от фаворитите Ник Григс (Ирландия) със 17:47. Родните състезатели Станислав Рашков и Александър Божилов заеха 64-та и 65-а позиция с 19:43 и 19:47.

Снимки: Imago

