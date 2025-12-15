Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Винисиус: Чиста дузпа, не я свириха само защото съм аз

  • 15 дек 2025 | 11:55
  • 281
  • 1

Една ситуация с участието на Винисиус Жуниор след отбелязването на гола за 2:1 предизвика гнева на Реал Мадрид на стадион „Мендисороса“ срещу Алавес в неделя вечер. Бразилецът преодоля двама противникови играчи по пътя си към наказателното поле и падна след контакт с Теналя. От повторенията се видя, че футболистът на домакините докосва крака на офанзивния играч. Въпреки това съдията Гарсия Вердура не отсъди нищо. Реферът също така не получи сигнал от ВАР, където отговорник беше Гонсалес Фуертес, и така ситуацията остана без последствия.

Очаквано нападателят реагира гневно. Малко по-късно - при смяната си - Винисиус се поздрави с треньора Чаби Алонсо, който го подкрепи с думите: „Това беше абсолютно чиста дузпа“. Бразилецът отговори: „Не я свири, защото съм аз, чиста дузпа“. Този момент беше уловен от камерите на Movistar.

Все пак Реал се наложи с 2:1, като точно Вини изработи победното попадение, реализирано от Родриго в 76-ата.

