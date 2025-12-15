Коледен купон събра ветерани на Черно море и Спартак (Варна)

Ветераните на Черно море и Спартак (Варна) се събраха заедно на коледно тържество, за да докажат, че през годините са изградили съперничество на футболния терен и приятелски отношения извън него. Организатори на събитието бяха ОСК „Черно море“ – Варна с председател Петър Петров, а мястото на срещата бе култовата механа-ресторант „Старо село“.

На тържеството присъстваха ветерани от няколко поколения на Черно море – голмайсторът за всички времена на клуба Стефан Богомилов, играчът с най-много участия за отбора Тодор Марев, сегашният изпълнителен директор Тодор Великов, помощник-треньорът на първия отбор Петър Костадинов, както и Веселин Бранимиров, Боян Пейков, Георги Кондов, Здравко Митев, Пламен Ганев, Пламен Тимнев, Милен Бакърджиев, Пламен Хаджийски и Валери Велинов.

Градският съперник Спартак също бе представен от славни имена на варненския футбол – Пламен Казаков, Божидар Ставрев, Тони Вълчанов и Живко Бояджиев.

Основна тема на разговорите бяха спомените от миналото, славните години на двата отбора и незабравимите битки на футболния терен срещу български и чуждестранни колоси.