Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Куртоа записа победа номер 200 с екипа на Реал

Куртоа записа победа номер 200 с екипа на Реал

  • 15 дек 2025 | 09:28
  • 474
  • 0

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа коментира победата на отбора с 2:1 над Алавес в 16-ия кръг на испанската Ла Лига, споделяйки реакцията си от достигането на 200 победи с екипа на кралския клуб.

„Достигането на 200 победи е страхотно, но трябва да спечелим много повече тази година. Показахме характер срещу Алавес. Победата беше резултат от страхотни индивидуални усилия. Трябва да продължим да работим. Представянето ни не беше най-доброто, но основното е да вземем три точки. Трябва да продължим в този дух: да спечелим в сряда в Талавера и у дома срещу Севиля, за да завършим годината добре“, каза Куртоа на официалния уебсайт на Реал Мадрид.

Общо Куртоа е изиграл 310 мача, допуснал 302 гола и запазил 122 сухи мрежи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фенове на Дженоа и Интер вилняха в Генуа

Фенове на Дженоа и Интер вилняха в Генуа

  • 15 дек 2025 | 07:31
  • 1423
  • 0
Манчестър Юнайтед ще опита да надгражда срещу опасния Борнемут

Манчестър Юнайтед ще опита да надгражда срещу опасния Борнемут

  • 15 дек 2025 | 07:05
  • 2540
  • 1
Оспорвани битки и интересни резултати в НБА

Оспорвани битки и интересни резултати в НБА

  • 15 дек 2025 | 06:46
  • 2802
  • 0
Спалети: Това е най-важната ни победа, откакто съм тук

Спалети: Това е най-важната ни победа, откакто съм тук

  • 15 дек 2025 | 06:27
  • 2229
  • 0
Чаби Алонсо: Имаше чиста дузпа срещу Винисиус, но не съм изненадан, че ВАР не се намеси

Чаби Алонсо: Имаше чиста дузпа срещу Винисиус, но не съм изненадан, че ВАР не се намеси

  • 15 дек 2025 | 06:02
  • 5080
  • 30
Томас Франк: Дразнещо е, че се представихме по този начин

Томас Франк: Дразнещо е, че се представихме по този начин

  • 15 дек 2025 | 05:27
  • 2209
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

  • 15 дек 2025 | 07:40
  • 2048
  • 7
Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 07:00
  • 1460
  • 0
Дерби в Пловдив слага край на кръг №11 в Sesame НБЛ

Дерби в Пловдив слага край на кръг №11 в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 07:20
  • 2926
  • 0
Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

  • 15 дек 2025 | 09:24
  • 3011
  • 0
Тим от елита на Италия следи внимателно Кошмара

Тим от елита на Италия следи внимателно Кошмара

  • 15 дек 2025 | 09:49
  • 2355
  • 3
Реал отново бе много под възможностите, но изтръгна ценни точки срещу Алавес

Реал отново бе много под възможностите, но изтръгна ценни точки срещу Алавес

  • 15 дек 2025 | 00:02
  • 24851
  • 265