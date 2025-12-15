Куртоа записа победа номер 200 с екипа на Реал

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа коментира победата на отбора с 2:1 над Алавес в 16-ия кръг на испанската Ла Лига, споделяйки реакцията си от достигането на 200 победи с екипа на кралския клуб.

„Достигането на 200 победи е страхотно, но трябва да спечелим много повече тази година. Показахме характер срещу Алавес. Победата беше резултат от страхотни индивидуални усилия. Трябва да продължим да работим. Представянето ни не беше най-доброто, но основното е да вземем три точки. Трябва да продължим в този дух: да спечелим в сряда в Талавера и у дома срещу Севиля, за да завършим годината добре“, каза Куртоа на официалния уебсайт на Реал Мадрид.

Общо Куртоа е изиграл 310 мача, допуснал 302 гола и запазил 122 сухи мрежи.