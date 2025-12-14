Евтимов: Имам славата на дузпаджия

Големият герой на Ботев (Враца) - Димитър Евтимов, който имаше основен принос за класирането на отбора на четвърфинал за Купата на България, заяви след успеха над Добруджа, че решението за късната вратарска смяна е на треньора. Стражът се появи в игра в заключителните минути на продълженията и спаси два удара от бялата точка.

"Това е изцяло треньорско решение. Ако трябва да бъда честен, не е от нещата, които аз бих направил, защото знам като вратар - когато започнеш един мач, е редно да го завършиш. Радвам се, че проработи. Искам да благодаря на Любомир Василев, който е много добър вратар с огромно бъдеще. Той никога не би казал нещо лошо против това, което се случи. Подкрепи ме и аз също винаги ще го подкрепям.

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Имам славата на дузпаджия. Досега не съм губил, когато е имало изпълнения на дузпи. Имам малко повече опит и затова треньорите прибегнаха до това решение. Радвам се, че се получи. Бяхме с човек повече през по-голямата част от мача, но нямахме по-чисти положения. Рулетката на дузпите ни помогна и успяхме да се класираме напред.

Нашият отбор е много „гладен“. През миналата година направихме нещо историческо и стигнахме до полуфинал. Тази година защо да не стигнем до финал? Ние сме големи, колкото са големи мечтите ни. Показахме, че сме отбор, с който трябва да се съобразяват. Нашите мечти са големи и смятам, че този отбор има много голямо бъдеще", каза Евтимов.

Снимки: Startphoto