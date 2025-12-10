Популярни
  Монтана
  2. Монтана
  Двама от Монтана пропускат мача за Купата срещу Локомотив (Пд)

Двама от Монтана пропускат мача за Купата срещу Локомотив (Пд)

  • 10 дек 2025 | 15:30
  • 344
  • 0

Полузащитникът Важебах Сакор и бранителят Костадин Илиев ще пропуснат мача на Монтана срещу Локомотив (Пловдив) от осминафиналите на турнира за Купата на България. Първият получи червен картон в 70-ата минута при равенството 0:0 срещу Ботев (Враца), а Илиев натрупа пети жълт картон от началото на сезона.

Много битка, но без победител в дербито Ботев (Враца) - Монтана
Много битка, но без победител в дербито Ботев (Враца) - Монтана

Сакор е санкциониран с 300 лв, а Илиев - с 1000 лв. Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков също бе глобен с 400 лв заради неспортсменско поведение. Той получи картон от съдията Драгомир Драганов в 84-тата минута. 

Снимки: Startphoto

