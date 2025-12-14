Севиля пооправи головата си разлика срещу Овиедо

Популярни
  • 14 дек 2025 | 17:07
Севиля се изкачи до осмото място във временното класиране на Ла Лига, след като победи с 4:0 у дома закъсалия Овиедо в двубой от 16-ия кръг, прекъсвайки серия от три мача без успех в първенството. Над всички бе Акор Адамс, който вкара първия гол за домакините, след което записа две асистенции за попаденията на Джибрил Соу и Батиста Менди. Гостите завършиха мача с човек по-малко, а в 89-ата минута Чидера Еджуке оформи крайния резултат.

Домакините излязоха напред още в четвъртата минута, когато с подаване зад центъра Агуме изведе по перфектен начин Акор Адамс, който излезе сам срещу Ескандел и го преодоля.

В 19-ата минута реферът бе извикан на монитора да прегледа ситуация за евентуална дузпа за гостите. В крайна сметка обаче решението беше за фал в атака.

Три минути след това Севиля удвои преднината си. Авторът на първия гол Адамс много добре намери в наказателното поле Джибрил Соу, който стреля прецизно до лявата греда за 2:0.

В добавеното време Адамс пропусна да отбележи трети гол за домакините, след като стреля над вратата.

Третото попадение във вратата на Овиедо обаче бе факт в 51-вата минута, когато Батиста Менди получи подаване с пета от Акор Адамс, овладя добре, справи се с Костас и стреля покрай Ескандел за 3:0.

Адамс пропусна още една възможност, а в 83-тата минута Овиедо остана с човек по-малко, след като Кармо получи два жълти картона в рамките на минута.

Минута преди края Чидера Еджуке оформи крайния резултат, след като проби отляво и стреля. Ескандел докосна топката, но не успя да спре пътя ѝ към вратата си. С това попадение Севиля "занули" головата си разлика - 24:24.

Снимки: Imago

