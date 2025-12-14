Гаут Гаут посочи любимия си спортист и това не е Юсейн Болт или Ноа Лайлс

Австралийският феномен Гаут Гаут, определян като следващия Юсейн Болт, пренебрегна ямайската легенда и американеца Ноа Лайлс при избора си на любим спортист.

Спринтьорската сензация на Австралия подмина лекоатлетически величия като Юсейн Болт и Ноа Лайлс, като вместо това посочи футболната суперзвезда Лионел Меси за свой любим спортист.

През последните 18 месеца 17-годишният талант се утвърди като един от най-вълнуващите млади атлети в света. Гут влезе в заглавията, след като подобри рекорда на Юсейн Болт на 200 метра за юноши под 16 години, циментирайки статута си на бъдеща звезда.

Личните му постижения са впечатляващи: национален рекорд на Австралия до 18 години от 10.17 секунди на 100 метра и зашеметяващите 20.02 секунди на 200 метра, което е и рекорд на Океания.

Гаут вече се състезава на световната сцена, като се класира за Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г. Той бе на косъм от място на финала на 200 метра, завършвайки четвърти в своя полуфинал. Представянето му получи широка подкрепа, като Sydney Morning Herald го описа като "първокласно представяне“, което "завладя въображението на страната“.

Защо Гаут Гаут избра Лионел Меси? Демонстрирайки своята универсалност, Гаут се отличава и на по-дълги дистанции, като записа време от 46.18 секунди, за да спечели състезание на 400 метра на училищен турнир в Куинсланд миналия октомври.

В навечерието на своя 18-и рожден ден този месец, Гаут е насочил поглед към Игрите на Британската общност в Глазгоу през 2026 г. В скорошно интервю за Daily Mail той беше помолен да назове любимия си спортист.

Вместо да избере съперник от пистата като Лайлс или световния рекордьор Болт, привърженикът на Манчестър Сити посочи легендарния аржентински футболист.

"Ако имаше едно спортно събитие, на което бих могъл да отида, това щеше да е финалът на Световното първенство“, каза Гаут. "Останах буден до късно през нощта, за да гледам финала през 2022 г. между Аржентина и Франция, когато Килиан Мбапе започна онова завръщане и се стигна до дузпи. Виках и крещях. Мисля, че събудих цялата къща.“

Австралийският талант за опита си в Токио С оглед на това, че Олимпийските игри през 2032 г. ще се проведат в родния му щат Бризбънн, Гаут има потенциала да се превърне в лицето на Игрите. Тогава той ще бъде само на 24 години и ако забележителният му възход продължи, е готов да бъде един от рекламните атлети на събитието.

Младият спринтьор коментира напрежението от участието си на Световното първенство, разглеждайки го като ключов опит за своето развитие.

"Усетих разликата в нивото. Това е най-голямата сцена, освен Олимпиадата“, обясни той. "Със сигурност научих много за себе си и как да се справям с напрежението. И мисля, че бях доста доволен от начина, по който се държах.“

"Поставям си голямо напрежение, тъй като съм млад и просто се опитвам да бъда възможно най-добрият. Така че мисля, че се научих да се опитвам да се забавлявам малко повече. Определено разбрах, че колкото повече се забавлявам, толкова по-добре се състезавам и толкова повече ми харесва.“

Снимки: Gettyimages