Ноа Лайлс черпи вдъхновение от ямайските си съперници за подготовката си за Лос Анджелис 2028

Американският спринтьор и олимпийски шампион на 100 метра Ноа Лайлс разкри стратегията си за сезон 2026 и следващите години, като коментира съперничеството си с Кишейн Томпсън и Облик Севил.

Говорейки за плановете си за сезон 2026, той го описа като подход "всичко или нищо“, докато насочва погледа си към игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

Ноа Лайлс, който открито е заявявал амбицията си да подобри легендарните световни рекорди на Юсейн Болт на 100 и 200 метра, вярва, че тази нова нагласа ще тласне тялото му до безпрецедентни нива. Домакинството на Олимпийските игри в Лос Анджелис е мощен стимул за тази промяна във фокуса.

"Бих казал, че започвам 2026 г. с манталитет на "скачане от скала“. Ако трябва да бъда по-конкретен, това е всичко или нищо. Няма средно положение“, обясни Ноа Лайлс в ексклузивно интервю за PTI в Пуна, където е посланик на марката за маратона Bajaj Pune Marathon.

"Няма такова нещо като единият крак вътре, другият вън. Всичко или нищо. Това е типът нагласа, с която влизам в 2026 г. Ще имам толкова силен манталитет "всичко или нищо“ в тренировките си, че това ще изиска от тялото ми нещо, което то не е произвеждало досега.“

Запитан за ожесточената конкуренция от страна на ямайски спринтьори като Облик Севил и Кишейн Томпсън, Ноа Лайлс описа съперничеството като източник на мотивация, а не като трудност.

"Всеки е тук, за да печели… Бих бил разочарован, ако не беше така. Не бих го нарекъл трудно, а вдъхновяващо“, каза той.

"Когато конкуренцията е силна, тогава виждаш най-доброто. Когато не можеш да предвидиш кой ще спечели, това са най-вълнуващите състезания. Но те са и тези, в които аз се представям най-добре.“

Известен с това, че постоянно се преоткрива, Лайлс подчерта важността на непрекъснатия растеж. "Ако изпадна в застой, тогава спирам да успявам, спирам да напредвам.“

"В момента, в който спра да се развивам, е моментът, в който всички останали имат шанс да ме настигнат“, обясни той.

"Не виждам причина да не се преоткривам, да се стремя към подобрение и да намирам нови начини за решаване на проблеми. Ето защо постоянно се опитвам да се развивам.“

28-годишният спринтьор коментира и евентуалното си участие в първото издание на Ultimate Championship – ново състезание на Световната атлетика, което ще се провежда на всеки две години и е насрочено за септември 2025 г. в Будапеща. Ноа Лайлс заяви, че все още не е потвърдил участието си.

"Не, към момента не съм потвърдил участието си. Така ще останат нещата, докато не постигнем по-добро разбирателство и по-добра работна концепция със Световната атлетика“, каза той.

Лайлс подчерта ангажимента си да дава най-доброто от себе си на всяко събитие. "Аз съм човек на принципа "всичко или нищо“, така че ако се появя на дадено събитие, ще получите всичко от мен. Не искам да се появявам някъде, където не мога да дам всичко от себе си, както и своето шоуменство и вълнение. Ако ме ограничавате в това, тогава не мога да дам на себе си или на феновете това, което смятам, че би било най-доброто представяне.“

Ноа Лайлс, който стана първият спринтьор след Юсейн Болт, спечелил требъл на 100 м, 200 м и щафета 4х100 м на Световното първенство през 2023 г., вижда Олимпиадата в Лос Анджелис като отлична възможност за исторически постижения.

"Бих казал, че Лос Анджелис е перфектното място за провеждане на велики състезания и съм много благословен, че имам възможността олимпийските игри да се проведат на родна земя по време на моя живот“, отбеляза той. "Няма да позволя тази възможност да отмине, без да се възползвам от нея.“

В бъдеще Лайлс планира да поддържа гъвкав подход към състезателния си график, но се надява да повтори успешната подготовка, която доведе до златото му на 100 м и бронза на 200 м на олимпийските игри в Париж 2024.

"За предпочитане е сезонът да бъде подобен на 2024 г., където имах много силен сезон на закрито, за да „загрея двигателя“ за 100-те метра“, отбеляза той.

"Вероятно ще направя повече бягания на 200 метра, равен брой на 100 и 200 метра през тази година. Мисля, че това беше нещо, което исках повече през 2024 г.“

Сега Ноа Лайлс се фокусира върху сезон 2026, докато се готви да достигне върхова форма за домашните си олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Снимки: Gettyimages