Влади Гърков с 8 точки, Сен Назер със 7-а загуба във Франция

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер допуснаха поражение у дома от Пари Волей с 0:3 (18:25, 23:25, 26:28).

22-годишният посрещач игра в първите два гейма завърши с 8 точки (1 блок, 54% ефективност в атака, 28% перфектно и 52% позитивно посрещане - +3 ).

Филип Джон бе най-резултатен за Сее Назер с 18 точки (2 блока, 52% ефективност в атака - +8).

Реализатор №1 на миналия сезон в родната efbet Супер Волей Василий Молотков заби 28 точки (5 аса, 1 блок, 55% ефективност в атака - +26) за успеха на Пари Волей

Френският национал Франсоа Юе добави още 11 точки (1 ас, 5 блока, 71% ефективност в атака).

В 11 срещи Влади Гърков е събрал 175 точки.

Сен Назер е 14-и в класирането.