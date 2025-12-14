Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Влади Гърков с 8 точки, Сен Назер със 7-а загуба във Франция

Влади Гърков с 8 точки, Сен Назер със 7-а загуба във Франция

  • 14 дек 2025 | 15:00
  • 270
  • 0
Влади Гърков с 8 точки, Сен Назер със 7-а загуба във Франция

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер допуснаха поражение у дома от Пари Волей с 0:3 (18:25, 23:25, 26:28).

22-годишният посрещач игра в първите два гейма завърши с 8 точки (1 блок, 54% ефективност в атака, 28% перфектно и 52% позитивно посрещане - +3 ).

Филип Джон бе най-резултатен за Сее Назер с 18 точки (2 блока, 52% ефективност в атака - +8).

Реализатор №1 на миналия сезон в родната efbet Супер Волей Василий Молотков заби 28 точки (5 аса, 1 блок, 55% ефективност в атака - +26) за успеха на Пари Волей

Френският национал Франсоа Юе добави още 11 точки (1 ас, 5 блока, 71% ефективност в атака).

В 11 срещи Влади Гърков е събрал 175 точки.

Сен Назер е 14-и в класирането.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вени Антов с 14 точки, Туркоа с победа №10 във Франция

Вени Антов с 14 точки, Туркоа с победа №10 във Франция

  • 13 дек 2025 | 23:40
  • 1366
  • 0
Най-лудото “българско” дерби в Италия донесе победа на Жасмин Величков и Мартин Атанасов

Най-лудото “българско” дерби в Италия донесе победа на Жасмин Величков и Мартин Атанасов

  • 13 дек 2025 | 23:07
  • 13279
  • 1
Дея обърна Слави в София

Дея обърна Слави в София

  • 13 дек 2025 | 21:29
  • 1600
  • 2
Феноменален Тодор Скримов заби 30 точки, Левски срази Черно море във Варна

Феноменален Тодор Скримов заби 30 точки, Левски срази Черно море във Варна

  • 13 дек 2025 | 21:11
  • 7214
  • 2
Берое нанесе втора загуба на Нефтохимик в efbet Супер Волей

Берое нанесе втора загуба на Нефтохимик в efbet Супер Волей

  • 13 дек 2025 | 20:46
  • 2547
  • 6
Матей Казийски с 19 точки, Цветан Соколов с 13 точки, Халкбанк шокира лидера Зираатбанк

Матей Казийски с 19 точки, Цветан Соколов с 13 точки, Халкбанк шокира лидера Зираатбанк

  • 13 дек 2025 | 20:30
  • 7366
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локомотив (Пд) и Монтана

11-те на Локомотив (Пд) и Монтана

  • 14 дек 2025 | 14:54
  • 2836
  • 0
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 14342
  • 26
Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

  • 14 дек 2025 | 15:01
  • 1377
  • 0
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 12615
  • 9
Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

  • 14 дек 2025 | 15:30
  • 6922
  • 6
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в Гърция

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в Гърция

  • 14 дек 2025 | 15:53
  • 2268
  • 0