  Виляреал
  2. Виляреал
  Отложиха Леванте - Виляреал

Отложиха Леванте - Виляреал

  • 14 дек 2025 | 14:24
  • 1318
  • 1
Отложиха Леванте - Виляреал

Двубоят между Леванте и Виляреал, който трябваше да се изиграе днес от 19:30 часа, бе отложен заради прогнозите за проливни дъждове във Валенсия. Най-вероятно срещата ще се изиграе на 7-и или 8-и януари, като това е седмицата, в която по принцип ще се изиграят мачовете за Суперкупата. Леванте и Виляреал нямат ангажименти по това време, така че двубоят спокойно може да се изиграе тогава. Все още обаче няма официално потвърждение за това.

Сигналите за рисковата ситуация започнаха да се получават късно в събота, когато Гражданска защита активира предупреждение, изпратено до мобилните телефони на гражданите.

Леванте и Виляреал са получили още рано сутринта неофициално уведомление, че срещата няма да се проведе. Клубът от Кастельон отседна от събота следобед в хотел във Валенсия и днес се върна обратно във Виляреал.

Прогнозите са, че ще излеят повече от 180 литра на квадратен метър за дванадесет часа, а в определени райони може да паднат и 250 литра на квадратен метър.

