Добруджа или Ботев (Враца) ще се зарадва преди Коледа?

Съставите на Добруджа и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в осминафинален мач за Sesame Купа на България. Срещата на стадион “Дружба” е с начален час 13:00 и ще бъде ръководена от Георги Кабаков.

За да стигнат до тази фаза двата тима нямаха проблеми на 1/16-финалите. Домакините разбиха със 7:2 като гост Бдин във Видин, а гостите победиха с 4:1 Загорец в Нова Загора.

По отношение на сезона до момента, двата тима се представят по различен начин в efbet Лига. Добричлии са на дъното на класирането с 12 точки, докато врачани са девете с 25 и се чустват значително по-комфортно през този сезон.

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на шампионат. В двубой от шестия кръг Ботев победи с 2:0 като гост. Като автор и на двете попадения бе Мартин Петков.