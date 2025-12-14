Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  Добруджа или Ботев (Враца) ще се зарадва преди Коледа?

Добруджа или Ботев (Враца) ще се зарадва преди Коледа?

  • 14 дек 2025 | 08:00
  • 156
  • 0
Добруджа или Ботев (Враца) ще се зарадва преди Коледа?

Съставите на Добруджа и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в осминафинален мач за Sesame Купа на България. Срещата на стадион “Дружба” е с начален час 13:00 и ще бъде ръководена от Георги Кабаков.

За да стигнат до тази фаза двата тима нямаха проблеми на 1/16-финалите. Домакините разбиха със 7:2 като гост Бдин във Видин, а гостите победиха с 4:1 Загорец в Нова Загора.

По отношение на сезона до момента, двата тима се представят по различен начин в efbet Лига. Добричлии са на дъното на класирането с 12 точки, докато врачани са девете с 25 и се чустват значително по-комфортно през този сезон.

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на шампионат. В двубой от шестия кръг Ботев победи с 2:0 като гост. Като автор и на двете попадения бе Мартин Петков.

