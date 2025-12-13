Легенди върнаха Атлетико Мадрид в битката във финалното домакинство за годината

След две поредни загуби в Ла Лига, които отдалечиха Атлетико Мадрид от водещите отбори, тимът на Диего Симеоне успя да се върне на победния път. В среща от 16-ия кръг столичани надвиха Валенсия с 2:1 на своя стадион и доближиха Виляреал, Реал Мадрид и Барселона.

Макар съперникът да е на крачка от изпадащите, мачът не беше лесен за домакините, но победен гол на Антоан Гризман в 74-тата зарадва привържениците на клуба. Друга легенда на “рохибланкос” - Коке, пък вкара първото попадение още в 17-ата минута.

Футболистите на Валенсия показаха по-добро лице в сравнение с друг път и даже завършиха срещата с повече удари. Те успяха да изпратят топката в мрежата в 36-ата чрез Пепелу, за което се надяваха да бъде гол за 1:1. От ВАР обаче видяха засада при атаката и попадението не беше зачетено.

Интересно е, че след час игра треньорът на Атлетико вече беше направил четири смени, когато съперникът все пак успя да изравни. Точен в 63-тата беше Лукас Белтран с хубав далечен удар.

Гризман обаче, който беше една от резервите на Чоло, показа точен мерник в 74-тата за 2:1.

Малко след това засада лиши Атлети от трети гол, дело на Александър Сьорлот.

Това беше последен двубой на мадридчани на техния стадион за годината.

Инче играчите на Валенсия бяха допълнителни затруднени, защото в навечерието на срещата няколко от тях се разболяха от грип. Тимът от “Местайя” има само една победа в последните си 11 мача.