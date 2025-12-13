Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Легенди върнаха Атлетико Мадрид в битката във финалното домакинство за годината

Легенди върнаха Атлетико Мадрид в битката във финалното домакинство за годината

  • 13 дек 2025 | 17:16
  • 1379
  • 1

След две поредни загуби в Ла Лига, които отдалечиха Атлетико Мадрид от водещите отбори, тимът на Диего Симеоне успя да се върне на победния път. В среща от 16-ия кръг столичани надвиха Валенсия с 2:1 на своя стадион и доближиха Виляреал, Реал Мадрид и Барселона.

Макар съперникът да е на крачка от изпадащите, мачът не беше лесен за домакините, но победен гол на Антоан Гризман в 74-тата зарадва привържениците на клуба. Друга легенда на “рохибланкос” - Коке, пък вкара първото попадение още в 17-ата минута.

Футболистите на Валенсия показаха по-добро лице в сравнение с друг път и даже завършиха срещата с повече удари. Те успяха да изпратят топката в мрежата в 36-ата чрез Пепелу, за което се надяваха да бъде гол за 1:1. От ВАР обаче видяха засада при атаката и попадението не беше зачетено.

Интересно е, че след час игра треньорът на Атлетико вече беше направил четири смени, когато съперникът все пак успя да изравни. Точен в 63-тата беше Лукас Белтран с хубав далечен удар.

Гризман обаче, който беше една от резервите на Чоло, показа точен мерник в 74-тата за 2:1.

Малко след това засада лиши Атлети от трети гол, дело на Александър Сьорлот.

Това беше последен двубой на мадридчани на техния стадион за годината.

Инче играчите на Валенсия бяха допълнителни затруднени, защото в навечерието на срещата няколко от тях се разболяха от грип. Тимът от “Местайя” има само една победа в последните си 11 мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 10919
  • 43
Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания

Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 1164
  • 1
Юноша от школата на Реал Мадрид титуляр срещу Алавес?

Юноша от школата на Реал Мадрид титуляр срещу Алавес?

  • 13 дек 2025 | 12:47
  • 1886
  • 7
Грипна епидемия и маски във Валенсия за гостуването на Атлетико

Грипна епидемия и маски във Валенсия за гостуването на Атлетико

  • 13 дек 2025 | 12:33
  • 1041
  • 3
Шестима играчи, които да наблюдавате на Купата на Африка 2025

Шестима играчи, които да наблюдавате на Купата на Африка 2025

  • 13 дек 2025 | 12:22
  • 1408
  • 0
Салах и Роналдо - две неочаквано проблемни легенди

Салах и Роналдо - две неочаквано проблемни легенди

  • 13 дек 2025 | 10:56
  • 6014
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Локо (Сф), Делев откри

ЦСКА 0:1 Локо (Сф), Делев откри

  • 13 дек 2025 | 17:58
  • 14344
  • 43
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 21968
  • 17
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 38002
  • 128
Ливърпул 1:0 Брайтън, голям пропуск на гостите

Ливърпул 1:0 Брайтън, голям пропуск на гостите

  • 13 дек 2025 | 18:04
  • 7332
  • 5
Челси 2:0 Евертън, Мало Густо с гол и асистенция

Челси 2:0 Евертън, Мало Густо с гол и асистенция

  • 13 дек 2025 | 16:59
  • 3150
  • 4
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 10919
  • 43