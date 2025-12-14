Атлетите в Харманли вече тренират на нова писта

Атлетите на клуб Хеброс-Харманли ще тренират в зала с нова тартанова настилка. В началото на месец декември бе извършено подновяване на старото покритие на писта с ново благодарение на финансиране от община Харманли.

В тази зала са започнали кариерата си стотици деца, а десетки от тях са достигали до медали от национални шампионати и участия в националния отбор на България.

В залата тренира и европейският шампион на скок дължина в зала Божидар Саръбоюков и десетки деца от групите на неговия наставник Димитър Карамфилов.

Президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов отбеляза откриването на новата писта с пост във Фейсбук: “Европейският шампион Божидар Саръбоюков и десетките състезатели на Хеброс-Харманли вече имат отлични условия за зимна подготовка. Закритата писта в града беше реновирана с помощта на финансиране от Община Харманли. Благодаря на кмета Мария Киркова за подкрепата към нашите треньори и деца!”