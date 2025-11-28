Заради отказан шпалир: наказаха цял отбор и президента на клуба

Президентът на Естудиантес Хуан Себастиан Верон беше наказан за шест месеца от Аржентинската футболна асоциация, след като отказа да участва в шампионски шпалир за новия първенец Росарио Сентрал. Футболистите пък получиха по две срещи санкция, след като демонстративно се обърнаха с гръб към съперниковите състезатели.

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед и Челси, който започна и завърши кариерата си именно в Естудиантес, заедно със своите футболисти, протестира срещу обявяването на Росарио за шампион. Това се случи в резултат на промяна в правилата, направена от аржентинската федерация през миналата седмица.

Last week, Argentina's FA created a new trophy with no warning, gave it to Rosario Central and made Estudiantes give a guard of honor. The players turned their backs in protest 🇦🇷



The AFA has now banned all 11 players for two games next season. Wild 😳pic.twitter.com/dHore9kFw5 — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 27, 2025

Елитната дивизия на Аржентина е разделена на два турнира – Апертура и Клаусура. Росарио, в който играе Анхел ди Мария, завърши редовния сезон с общ сбор от 66 точки, с четири повече от Бока Хуниорс.

Според предишните разпоредби обаче, отборът с най-много точки в общото класиране печелеше единствено място в Копа Либертадорес, а не титлата. След редовния сезон от 16 мача всеки от двата турнира преминава във фаза на елиминации, като Платенсе спечели Апертура.

Протестът на Естудиантес се състоя преди осминафиналния двубой от елиминациите на Клаусура в неделя срещу Росарио. Срещата беше спечелена от Естудиантес с 1:0.

На Верон е наложена „шестмесечна забрана за всякакви дейности, свързани с футбола“. В същото време играчите, които са „участвали в осъдителното поведение“, са наказани за два мача, които ще изтърпят през следващия сезон.

В събота Естудиантес ще се изправи срещу Сентрал Кордоба в четвъртфинален двубой от Клаусура.

Шампионът от Апертура, Платенсе, ще играе срещу победителя от Клаусура (който ще бъде определен след плейофите) в мача за Трофея на шампионите в края на годината.