Естудиантес преодоля първия кръг в плейофите на Клаусура

Отборът на Естудиантес достигна до 1/4-финалната фаза от плейофите на аржентинския шампионат Торнео Betano Клаусура.

⏱️ ¡FINAL EN ROSARIO! 🔚 ¡ESTAMOS EN CUARTOS DE FINAL! 💪#TorneoBetano Clausura 2025

Това стана факт след успех с минималното 1:0 като гост на тима на Росарио Сентрал. Единственото попадение в мача отбеляза Едвин Четре в 31-вата минута на двубоя. В добавеното време гостите останаха с човек по-малко заради втория жълт картон на Микел Амодариан, но това не им попречи да удържат победата в остатъка от двубоя.

В спор за място във финалната четворка Естудиантес ще спори със Сентрал Кордоба, който вчера надви с 2:1 Сан Лоренцо.

По-късно днес е и осминафиналният сблъсък на един от традиционните аржентински грандове Бока Хуниорс, който ще опита да преодолее тима на Талерес Кордоба, за да стигне следващия плейофен кръг.