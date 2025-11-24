Популярни
  Росарио Сентрал
  2. Росарио Сентрал
Естудиантес преодоля първия кръг в плейофите на Клаусура

  24 ное 2025 | 02:00
  • 158
  • 0
Отборът на Естудиантес достигна до 1/4-финалната фаза от плейофите на аржентинския шампионат Торнео Betano Клаусура.

Това стана факт след успех с минималното 1:0 като гост на тима на Росарио Сентрал. Единственото попадение в мача отбеляза Едвин Четре в 31-вата минута на двубоя. В добавеното време гостите останаха с човек по-малко заради втория жълт картон на Микел Амодариан, но това не им попречи да удържат победата в остатъка от двубоя.

В спор за място във финалната четворка Естудиантес ще спори със Сентрал Кордоба, който вчера надви с 2:1 Сан Лоренцо.

По-късно днес е и осминафиналният сблъсък на един от традиционните аржентински грандове Бока Хуниорс, който ще опита да преодолее тима на Талерес Кордоба, за да стигне следващия плейофен кръг.

