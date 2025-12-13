Леверкузен прекъсна лошата серия и се върна в топ 4

Байер (Леверкузен) спечели с 2:0 домакинството си на Кьолн в мач от 14-ия кръг на Бундеслигата. И двете попадения за домакините паднаха през втората част, когато точни бяха резервата Мартен Терие (66’) и Роберт Андрих (72’). Домакините изиграха силен мач и можеха да спечелят и по-изразително при малко повече късмет и точност в завършващата фаза. С този успех футболистите на Каспер Хюлманд прекъснаха негативната си серия от две последователни поражения в първенството и успяха да се върнат в топ 4, откъдето бяха изместени от Хофенхайм малко по-рано.

“Аспирите” пропуснаха две добри възможности още в рамките на първите десетина минути, когато първо Едмон Тапсода нацели гредата след удар, а малко след това Кристиан Кофаен получи добра топка след подаване в коридор, но не успя да преодолее вратаря на гостите. “Козлите” опитаха да отговорят на предизвикателството и на свой ред отправиха два удара по посока на Марк Флекен. В 34-ата минута Роберт Андрих стреля с глава, но не успя да уцели рамката на вратата.

Картината на терена не се промени особено и след почивката, когато домакините продължиха да търсят гол, който да успокои играта им и да ги постави на пътя на трите точки. След още няколко пропуска “аспирините” все пак стигнаха до търсеното попадение по-красив, но и малко случен начин, след като резервата Терие успя да засече подаване отляво падайки, но оставяйки по крака си назад и успявайки да намери топката с пета, пращайки я в противоположния ъгъл.

Ситуацията се разви отлично за футболистите на Каспер Холманд, тъй като те изключително бързо успяха да достигнат до удвояване на преднината си. Само щест минути по-късно те успяха да отбележат второто си попадение, дело на Роберт Андрих, който се разписа с глава след корнер. До края на срещата “аспирините” пропуснаха още една или две добри възможност да направят преднината си класическа, но в крайна сметка стигнаха до трите точки. С тези три точки Байер (Леверкузен) се завърна в топ 4 с 26 точки и е само на три от втория РБ Лайпциг. В същото време Кьолн се намира на деветата позиция с 16 пункта, но “козлите” имат драстичен спад в представянето си и са без победа в четири поредни мача в Бундеслигата.

Снимки: Gettyimages