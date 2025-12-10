Локо (Пловдив) пусна билетите за последния си мач за годината

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) приема Монтана в 1/8-финал за Купата на България. Мачът е в неделя (14.12) от 16:00 часа на "Лаута". Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще има продължения, а при ново такова – дузпи.

Работно време на касите на “Лаута”:



13.12 – от 13:00 до 18:00 часа

14.12 – от 10:00 часа до края на първото полувреме

Цените на билетите са:

Трибуна “Бесика” – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 10 лева

Южна трибуна – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева

Трибуна „Спортклуб“ – 30 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 15 лева

Паркингът на територията на комплекса в деня на мача ще бъде 3 лева. Всички абонаментни карти важат за този мач! Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с придружител и коректно попълнена декларация.

Всеки привърженик трябва да си носи личната карта, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с придружител, коректно попълнена декларация и валиден билет/абонаментна карта. За улеснение на привържениците, ще има такива декларации на всеки вход на стадиона, както и на касите.