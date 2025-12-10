Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Двама младоци тренират с първия отбор на Локо (Пловдив)

Двама младоци тренират с първия отбор на Локо (Пловдив)

  • 10 дек 2025 | 16:59
  • 351
  • 0
Двама младоци тренират с първия отбор на Локо (Пловдив)

Отборът на Локомотив Пловдив продължава да се готви за последния си официален мач за календарната година.Тази неделя (14.12) "черно-белите" излизат срещу Монтана в среща от 1/8-финалите за Купата на България.

Двубоят на "Лаута" е с начален час 16:00 Крайният изход се решава в една среща. При равенство в редовното време се играят продължения, а при ново такова - дузпи. В мача няма да бъде използвана системата VAR.

Към тренировките на представителния отбор се включиха двама юноши от тима на Локомотив, играещ в Елитната юношеска група U18. Това са Денис Кирашки и Тодор Гергишанов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Еверон Бала се прибра в Бразилия

Еверон Бала се прибра в Бразилия

  • 10 дек 2025 | 13:42
  • 2682
  • 0
Тежки съперници за България U17 в квалификациите за Европейското

Тежки съперници за България U17 в квалификациите за Европейското

  • 10 дек 2025 | 13:22
  • 2755
  • 1
Черноморец (Бургас) намери съперник и за последната свободна дата през зимата

Черноморец (Бургас) намери съперник и за последната свободна дата през зимата

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 973
  • 0
Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 6841
  • 11
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 15046
  • 7
Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност за двубоя с ПАОК

Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност за двубоя с ПАОК

  • 10 дек 2025 | 12:53
  • 676
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

  • 10 дек 2025 | 16:15
  • 7450
  • 18
Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 10416
  • 26
Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 27063
  • 40
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 15046
  • 7
Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

  • 10 дек 2025 | 13:51
  • 6012
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 94788
  • 37