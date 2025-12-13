Турнирът за Купата на корейския посланик събра спортния, обществен и бизнес елит в Самоков

Традиционният турнир за "Купата на корейския посланик" тази година се проведе в модерната спортна зала „СамЕлион“ в гр. Самоков. Надпреварата бе открита лично от Н.Пр. Донг-бе Ким, както и от председателя на БФТ Слави Бинев. Сред официалните гости бе и председателката на БОК Весела Лечева, кметът на гр. Самоков Ангел Джоргов, собственикът на зала СамЕлион - Петър Георгиев, принцеса Калина и съпругът и Китин Муньос, който е посланик на добра воля към Юнеско, доайенът на бойните спортове и председател на подкрепящия съвет Чавдар Чернев, посланика на Молдова, както и още много представители на бизнеса, политиката и спорта, които през годините са помагали за развитието на спорта таекуондо.

Председателят на БФТ Слави Бинев награди най-добрите състезатели във всички възрастови групи, които през 2025г. спечелиха медали за България. Най-много аплодисменти имаше за Християн Георгиев – бронзов медал от Световно първенство до 21г и 5-то място на Световното първенство за мъже и жени, Александър Джорджев - бронзов медал от Европейско първенство за мъже и жени, както и за Станислав Митков - сребърен медал от Световно първенство до 21г и бронзов медал от Младежки олимпийски игри и златен медал от Европейското за юноши и девойки.

"Скъпи родители, диамантите се раждат под напрежение. Няма велик спортист, който да не е изкован под едно много сериозно напрежение. Знам, че понякога ние не трябва да бъдем любимият баща или любимата майка, но ако наистина обичаме нашите деца, трябва да направим всичкo възможно те да могат да срещнат съдбата, да се преборят с нея, и да ги окуражим тогава, когато сами са преминали през нея. Ние трябва да направим всичко възможно, нашите деца да не бъдат само гордост за семейството, но и за цялата държава. Радвам се, че днес отново възстановихме една традиция, а именно турнира за Купата на корейския посланик", сподели Слави Бинев на официалното откриване. Той допълни още, че "Никой не е очаквал да имаме по-добра година за родното таекуондо от 2024г.,когато Кимия Ализаде спечели бронз на игрите в Париж, а България зае 13-то място в световното класиране. Тази година, обаче е още по-успешна с всичките медали, които нашите състезатели спечелиха и съвсем логично България зае 7-мо място в класирането", допълни Слави Бинев.

"Този турнир бе прекъснат през последните три години, като нов посланик на Република Корея в България, мой приоритет бе да възобновя този традиционен турнир и успях. Благодаря много за подкрепата на БФТ, както и на Община Самоков, и на собственика на зала СамЕлион. Таекуондо е много повече от спорт, с всеки удар и всяка стойка, ние се учим на увереност, на смелост и търпение. Почитаме такива ценности като сътрудничество, отдаденост и уважение към другите. Аз вярвам, че това са ценности, които са в основата и придават устойчивост на всяко общество и на всяка общност", каза посланика на Република Корея Н.Пр. Донг-бе Ким.

Над 500 състезатели във всички възрастови групи взеха участие в надпреварата в три категории - спаринг, пумсе и техническо чупене.