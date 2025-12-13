Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Българките 14-ти в щафетата в Хохфилцен

Българките 14-ти в щафетата в Хохфилцен

  • 13 дек 2025 | 16:56
  • 467
  • 3
България в състав Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова зае 14-то място в щафетата 4 х 6 километра при жените от Световната купа по биатлон в австрийския зимен център Хохфилцен.

Милена Тодорова се класира на 12-о място в спринта в Хохфилцен
Българките използваха девет допълнителни патрона и завъртяха една наказателна обиколка, което ги остави на 4:23.4 минути от победителките от Швеция. Дистанцията се увеличи на трети пост, когато на Мария Здравкова се наложи да прави допълнителна обиколка.

Ела Халварсон, Анна Магнусон, Елвира Йоберг и Хана Йоберг изминаха трасето за 1:06:52.4 часа, използвайки седем допълнителни патрона.

Шведките оставиха зад себе си отборите на Норвегия и Германия, които също не въртяха наказателни обиколки. Норвежките използваха девет допълнителни патрона и завършиха на 40.3 секунди от лидерките, докато състезателките на Германия завършиха с осем допълнителни патрона и изоставане на 51.3 секунди.

В неделя в Хохфилцен предстоят щафета 4 х 7.5 километра при мъжете и преследване на 10 километра при жените.

Снимки: Startphoto

