Лоик Меярд оглави швейцарската доминация в гигантския слалом

Лоик Меярд спечели гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Вал д'Изер, а Швейцария окупира изцяло почетната стълбичка на френското трасе. То прие деветото състезание за сезона и четвърти старт в дисциплината, в която продължават да доминират швейцарци и австрийци.

Меярд записа пета победа в гигантски слалом в кариерата си, въпреки че заемаше едва петото място след първия манш с 1:01.72 минути. След почивката обаче трасето бе далеч по-сложно, а швейцарецът бе сред малкото скиори, които не допуснаха сериозни грешки. Той покри дистанцията за 1:08.35 минути и не само записа първата си победа, а и първи подиум за сезона в алпийските ски с 2:10.07 минути.

LOIC MEILLARD WINS IN VAL D’ISÈRE! 🏆

A Swiss clean sweep in the Men’s Giant Slalom as all three deliver fantastic performances, throwing down a real trick in the second run. 🇨🇭🔥



🥈 Luca Aerni 🇨🇭 (+0.18)

🥉 Marco Odermatt 🇨🇭 (+0.33)#FISAlpine #WorldCupValdisere pic.twitter.com/huatSe4eXm — FIS Alpine (@fisalpine) December 13, 2025

Меярд изпревари с 0.18 секунди сънародника си Лука Ерни, който финишира за 2:10.25 (1:02.51/1:07.74) минути, за да постигне първия си подиум от осем години насам, втори в кариерата и първи в гигантския слалом. Марко Одермат пък довърши швейцарската доминация с 2:10.40 (1:01.61/1:08.79) минути. Той спечели в два от четирите гигантски слалома през новия сезон.

Тимон Хауган от Норвегия завърши на четвърто място с девет стотни пасив от Одермат, а първенецът от първия манш Щефан Бренщайнер, победител в гигантския слалом в Копър Маунтин, остана едва пети.

Въпреки че не успя да стигне до победата днес, Одермат остава начело на двете класирания. В дисциплината той има преднина от 15 точки срещу Бренщайнер, а за Световната купа швейцарецът води с 260 на австрийския си съперник.