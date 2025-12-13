Популярни
Джорджо Рока: Страхотно беше отново да карам на естествен сняг

  • 13 дек 2025 | 17:17
  • 265
  • 0
На специалната пресконференция за откриването на сезона в Банско легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели похвалиха условията за ски в пиринския курорт въпреки оскъдицата на сняг заради топлото време. Рока дори призна, че много отдавна не се е наслаждавал за пързаляне на естествен сняг. Двамата пожелаха успех на курорта през новия сезон и изразиха надежда, че Алберт Попов ще направи по-силен сезон в световната купа от миналия.

В същото време кметът на Банско Банински и маркетинг директорът на Юлен Иван Обрейков разказаха за новостите в курорта и зона и споделиха своите очаквания за сезона, в който събитие е №1 са състезанията за СК по сноуборд през януари.

