Джорджо Рока и Марк Жирардели откриха сезона в Банско

  • 13 дек 2025 | 14:30
При невероятни добри зимни условия във високата част на курорта Банско днес бе открит ски сезон 2025-26. Всъщност пистите под връх Тодорка в момента са единственото място у нас, където могат да се карат ски и то на естествен сняг. За първи път всички активности бяха във високата планина. Специален гост бе Джорджо Рока.

50-годишният ас в ските е един от петимата с по 5 поредни победи на слалом в Световната купа. С такова постижение могат да се похвалят още Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели, Алберто Томба и Марсел Хиршер. Рока печели през сезон 2005/2006 и малката световна купа в слалома. В 17-годишната си кариера Рока има 11 победи за Световната купа и общо 22 подиума. Във вечната ранглиста по успехи за Световната купа той заема десета позиция. Роденият в Шур (Швейцария) алпиец има от Световни първенства 2 бронзови медала на слалом - Санкт-Мориц през 2003 и Бормио през 2005. Рока има и трето място в Комбинацията през 2005г. По-слабо се е представял само на Олимпиадата, където върхът му е петото място в комбинацията от игрите в Торино през 2006 година.

По традиция тук е носителят на пет световни купи Марк Жирардели. Двамата направиха майсторски спускания като лидери на отборите на шампионите. По традиция голям интерес имаше и играта “Ловци на съкровища”, в която гостите ще можеха да спечелят големи награди. Играта също за първи път се проведе във високата част на планината. И тази година за откриването на сезона се стекоха хиляди приятели на белите спортове, както и туристи от различни националности.

