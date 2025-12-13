Владимир Зографски завърши 15-и в Клингентал и подобри рекорда си по точки в Световната купа по ски скокове

Популярни
  • 13 дек 2025 | 18:45
Владимир Зографски завърши на 15-о място състезанието по ски скокове на голямата шанца в германския град Клингентал, за да запише рекордното си класиране в Световната купа. Българинът вече има актив от 195 точки и надмина доскорошното си върхово постижение от 183, като от началото на сезона са изминали само осем от очаквани 29 състезания. Днес той добави 16 точки в актива си и заема 11-а позиция.

Зографски направи силен ден на една от неудобните си шанци. В първия рунд той записа скок на 130 метра и направи 129 във втория, за да запише сбор от 250.6 точки. Той остави на една точка зад себе си словенеца Анже Ланишек, който е втори в генералното класиране на Световната купа след двете си първи места във Фалун и Рука.

Победител днес отново бе Домен Превц, който доминираше тотално на шанцата в Клингентал. Словенецът записа третата си поредна победа с удивителни скокове на 142.5 и 143 метра, оставайки съвсем близо до абсолютния рекорд на германската шанца от 146 метра. Той завърши с 298.5 точки и с 25.5 пред австриеца Щефан Крафт, а трети финишира германецът Филип Раймунд.

"Това бе един от дните, в които се чувствах великолепно, въпреки изтощението от началото на седмицата. Знаех, че няма да бъде лесно, но намерих формата си по някакъв начин. В момента се чувствам страхотно и се представям отлично, което води до добри резултати", каза Превц за Евроспорт след състезанието.

Словенецът води в генералното класиране с актив от 570 точки, следван от сънародника му Ланишек с 453. Рьою Кобаяши е трети с 451 точки, следван от Раймонд с 374 и други. Зографски е на 11-а позиция със своите 195 точки.

