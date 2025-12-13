Венци Стефанов: Не е станало нещо кой знае какво, ние трябва да платим сметката

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред репортерите след отпадането на "белите" от турнира Sesame Купа на България. Бизнесменът прие философски поражението.
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения
"Не мога да дам точна преценка. Не мисля, че е липса на концентрация, може би умората си каза думата. Може би разчитахме, че сме вече победители. Обикновено така се случва. Важното е, че момчетата се раздадоха. В края на краищата трябва да разберем, че това е само една игра - не е на живот и смърт. Днес победиха те, утре ще победим ние, важното е да има нормални и коректни отношения. Не е станало нещо кой знае какво, че да правим трагедии.
Щеше да е много по-добре за Славия, това щеше да бъде един прекрасен завършек на годината - лошото е, че не стана. Важното е занапред да не повтаряме тези грешки и съм сигурен, че няма да ги повторим. След като сме загубили, не може да бъде прекрасно. Допуснахме индивидуални грешки. Щом са ни победили, ние сме губещите и ние трябва да платим сметката", каза босът на "белите".