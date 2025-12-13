Популярни
  Сао Пауло
  2. Сао Пауло
  Бивш полузащитник на Челси пред отказване от футбола

Бивш полузащитник на Челси пред отказване от футбола

  • 13 дек 2025 | 15:32
  • 627
  • 0
Бивш полузащитник на Челси пред отказване от футбола

Бившият полузащитник на Челси, Оскар, е напът да обяви оттеглянето си от футбола, след като е бил диагностициран със здравословен проблем. 34-годишният бразилец беше приет в болница миналия месец, след като колабира на тренировъчната база на настоящия си клуб Сао Пауло. Според информациите, той е загубил съзнание по време на интервален тест на велоергометър. След инцидента е бил настанен в интензивно отделение за наблюдение, където по-късно е диагностициран с вазовагален синкоп – състояние, което причинява рязък спад в сърдечната честота и кръвното налягане.

Оскар се завърна в Сао Пауло през декември миналата година с тригодишен договор след почти осемгодишен престой в Китай. Това беше мечтано завръщане в клуба, където започна кариерата си, преди да се утвърди в Челси, но изглежда, че престоят му ще бъде преждевременно прекратен.

Бразилското издание "Глобо" съобщава, че Оскар е провел разговори с ръководството на клуба и ги е информирал за желанието си да се оттегли. Очаква се скоро да последва официално съобщение от страна на полузащитника, който има 48 мача за националния отбор на Бразилия между 2011 и 2015 г.

