Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джак Дуън с три катастрофи за три дни на един и същ завой

Джак Дуън с три катастрофи за три дни на един и същ завой

  • 13 дек 2025 | 14:41
  • 205
  • 0
Джак Дуън с три катастрофи за три дни на един и същ завой

Бившият титуляр на Алпин във Формула 1 Джак Дуън участва в тестовете на японската Супер Формула на пистата „Сузука“, но определено нямаше късмет.

За трите тестови дни Дуън направи три катастрофи, като всички инциденти станаха на един и същ завой – „Degner“. При всяко излитане от трасето Дуън се забиваше в предпазните ограждения, но всеки път механиците на Kondo Racing успяваха да оправят колата и той да продължи участието си в изпитанията.

ФИА награди задочно Никола Цолов и компания
ФИА награди задочно Никола Цолов и компания

Най-добро време в тестовете записа Уго Угочукву, когото гледахме през сезон 2025 във Формула 3, а Дуън остана 26-и в последния трети ден.

Предполага се, че Дуън и Люк Браунинг, който завърши пети в класирането на тестовете, са най-сериозните кандидати за титулярни места в Kondo Racing за сезон 2026 в Супер Формула, но това все още не е потвърдено от тима.

Рованпера ще стартира в Супер Формула без тестове?
Рованпера ще стартира в Супер Формула без тестове?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Новият световен шампион успешно провокира Бин Сулайем

Новият световен шампион успешно провокира Бин Сулайем

  • 13 дек 2025 | 13:33
  • 529
  • 0
Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата

Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата

  • 13 дек 2025 | 12:52
  • 902
  • 3
Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него

Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него

  • 13 дек 2025 | 12:19
  • 488
  • 0
Брандъл: Цунода се защитава като пиян моряк срещу Норис

Брандъл: Цунода се защитава като пиян моряк срещу Норис

  • 13 дек 2025 | 10:57
  • 770
  • 0
ФИА награди задочно Никола Цолов и компания

ФИА награди задочно Никола Цолов и компания

  • 13 дек 2025 | 10:18
  • 2535
  • 0
Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

  • 12 дек 2025 | 21:20
  • 1788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 20166
  • 81
Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

  • 13 дек 2025 | 14:59
  • 5157
  • 8
Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 88604
  • 420
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 10467
  • 42
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 4116
  • 20
Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

  • 13 дек 2025 | 10:33
  • 6002
  • 4