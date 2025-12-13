Джак Дуън с три катастрофи за три дни на един и същ завой

Бившият титуляр на Алпин във Формула 1 Джак Дуън участва в тестовете на японската Супер Формула на пистата „Сузука“, но определено нямаше късмет.

За трите тестови дни Дуън направи три катастрофи, като всички инциденти станаха на един и същ завой – „Degner“. При всяко излитане от трасето Дуън се забиваше в предпазните ограждения, но всеки път механиците на Kondo Racing успяваха да оправят колата и той да продължи участието си в изпитанията.

El piloto australiano, Jack #Doohan atraviesa un momento difícil en su carrera.

Най-добро време в тестовете записа Уго Угочукву, когото гледахме през сезон 2025 във Формула 3, а Дуън остана 26-и в последния трети ден.

Предполага се, че Дуън и Люк Браунинг, който завърши пети в класирането на тестовете, са най-сериозните кандидати за титулярни места в Kondo Racing за сезон 2026 в Супер Формула, но това все още не е потвърдено от тима.

Снимки: Gettyimages