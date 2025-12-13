Мелиса Джеферсън-Уудън и Сидни Маклафлин-Леврон сред най-големите губещи след фалита на Големия шлем на атлетиката

След като веригата Голям шлем на атлетиката обяви банкрут в четвъртък, кои са атлетите, които рискуват да загубят най-много пари? Новината за фалита насочи вниманието към някои от най-големите звезди, които участваха в събитието.

В поредния епизод от бързия крах на лигата, която обещаваше да преобрази леката атлетика, веригата Голям шлем на атлетиката, ръководена от американската спринтова легенда Майкъл Джонсън, подаде молба за обявяване в несъстоятелност по Глава 11 пред съд в Делауеър в четвъртък. В документите се посочва, че компанията разполага с по-малко от 50 000 долара в брой, има между 200 и 999 кредитори и дължи между 10 и 50 милиона долара.

Сред тези, на които се дължат милиони, са главните действащи лица в пиесата, превърнала се във филм на ужасите – самите атлети.

Джонсън беше обещал да плати по 100 000 долара на победителите във всяка дисциплина, като наградите намаляваха до 10 000 долара за последния, осми състезател. Освен това бяха предвидени и такси за участие. След първите три кръга в Кингстън, Маями и Филаделфия, финалният етап в Лос Анджелис беше отменен без посочени причини, преди по-късно да стане ясно, че Джонсън и екипът му нямат пари.

Големият шлем на атлетиката обяви фалит с цел "реорганизация“

Това доведе до конфликт с атлетите, които получиха обещания за плащане, но те така и не се осъществиха до октомври. Тогава лигата получи финансова инжекция, която ѝ позволи да изплати половината от дължимото на състезателите.

Докато атлетите чакаха останалата половина, Големият шлем на атлетиката хвърли бомбата с молбата за банкрут, оставяйки ги в неведение дали някога ще получат парите си.

Кой губи най-много? Според резултатите от трите проведени кръга, американските спринтьори Мелиса Джеферсън-Уудън и Кени Беднарек са спечелили най-много пари. След като спечелиха всичките си стартове, двамата трябваше да получат по 300 000 долара само от наградни фондове, без да се включват таксите за участие. Сидни Маклафлин-Леврон е следващата в списъка с очаквани приходи от 250 000 долара.

Олимпийската шампионка Габи Томас трябваше да получи 180 000 долара, докато на британеца Джош Кър се дължаха 160 000 долара. Емануел Уанионий от Кения беше сред тези, които спечелиха 100 000 долара от наградни фондове.

Тези атлети обаче рискуват да загубят трудно спечелените си пари, освен ако Джонсън и неговите партньори не осигурят ново финансиране. Не е ясно и каква формула е използвана за изплащането на първата половина от дължимото през октомври, тъй като сумите нарастват значително с добавянето на таксите за участие.

