Габи Томас коментира възхода на Мелиса Джеферсън-Уудън

Трикратната олимпийска шампионка разкри как успехите на Мелиса Джеферсън-Уудън са разпалили искрата в нея, докато се подготвя за мощно завръщане на пистата. Габи Томас, носителка на три златни олимпийски медала, говори открито за влиянието на Шели-Ан Фрейзър-Прайс и Мелиса Джеферсън-Уудън, уверявайки феновете, че ще се завърне по-силна след сезон, белязан от контузии. Тя очерта и амбициозните си планове за 2026 г. и след това.

В разговор с Olympics.com по време на галавечерята на Women's Sports Foundation в Ню Йорк, Габи Томас сподели мислите си за своето възстановяване, възхода на съперничките си и наследството на легендата в спринта Шели-Ан Фрейзър-Прайс.

След триумфа си с три златни медала на Олимпийските игри в Париж, Габи Томас прекара повече време извън пистата, отколкото на нея.

Контузия на ахилесовото сухожилие провали сезона ѝ и в крайна сметка я принуди да се оттегли от Световното първенство по лека атлетика в Токио през септември.

Освен върху собственото си завръщане, Габи Томас активно участва в оформянето на бъдещето на леката атлетика. Тя е била съветник в Athlos, верига състезания по лека атлетика само за жени, и е развълнувана от развитието ѝ.

"През 2026 г. ще стартираме нашата същинска лига, базирана на отбори“, обясни тя. "Виждам го като едно много позитивно, революционно движение в нашия спорт... начин атлетите да си осигурят устойчив поминък и да имат към какво да се стремят.“

Докато Габи Томас се възстановяваше, нейната сънародничка и съотборничка от щафетата в Париж 2024, Мелиса Джеферсън-Уудън, направи зашеметяващо представяне на Световното първенство в Токио, Япония, помитайки титлите на 100 и 200 метра. Габи Томас похвали историческото постижение.

"Мисля, че беше невероятно впечатляващо“, каза тя. "Никога не е лесно да спечелиш дори една индивидуална спринтова дисциплина, камо ли две.“

Вместо да се чувства обезкуражена, Габи Томас вижда успеха на Мелиса Джеферсън-Уудън като мотиватор за бъдещи събития, включително Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.

"В мен винаги гори огън“, заяви Томас. "Когато видиш конкурентите си да правят нещо специално, това те тласка напред. Желязото се кове с желязо. Жените в нашия спорт са невероятно талантливи... Мисля, че всички просто се правим по-добри.“

"Ще се върна“, заяви тя уверено. "Ще започна малко по-късно следващия сезон, което ми дава повече време да възстановя ахилеса си. Но ще направя нормален сезон, като към края му ще се съсредоточа върху Athlos и Световния шампионат Ultimate в Будапеща.“

Габи Томас изрази ентусиазма си от новите инициативи в нейния спорт, казвайки: "Развълнувана съм да бъда част от тези нови и иновативни неща в нашия спорт.“

Размисли за наследството на Шели-Ан Фрейзър-Прайс Изминалият сезон беляза и края на една ера с оттеглянето на ямайската суперзвезда Шели-Ан Фрейзър-Прайс – атлетка, на която Габи Томас се е възхищавала, докато е растяла.

Шели-Ан Фрейзър-Прайс, трикратна олимпийска шампионка и осемкратна медалистка, завърши своята знаменита кариера със 17-и подиум на световно първенство в щафетата 4х100 метра, 18 години след първия си такъв.

"Искам да кажа, че израснах, гледайки Шели“, спомня си Томас. "Всички познавахме Шели-Ан Фрейзър-Прайс.“ Тя похвали най-великата спринтьорка на всички времена за това, че е "тласнала спорта напред“, признавайки огромния талант, срещу който се е състезавала, откакто е влязла в професионалните редици.

Габи Томас изрази възхищението си от своята колежка, подчертавайки честта да се състезава редом с нея. "И състезанието срещу нея ме тласна да бъда по-добра“, заяви тя.

Габи Томас отдаде дължимото на Шели-Ан Фрейзър-Прайс за развитието на спорта и привличането на значително внимание към него.

"Тя беше толкова обичана и вдъхнови толкова много млади момичета като мен“, продължи тя. "И се надявам, че можем да продължим да правим същото за следващото поколение млади момичета. Но аз съм толкова горда с нея и обичам състоянието, в което остави спорта.“

Снимки: Imago