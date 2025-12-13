"Това наистина го съсипа“ – неразказаната история зад внезапното изчезване на Емануел Корир

Дългото отсъствие на Емануел Корир от върха в мъжката дисциплина на 800 метра се корени в болезнена поредица от лични и професионални неуспехи, които са разтърсили дълбоко олимпийския шампион. След като спечели последователно олимпийската и световната титла на 800 метра през 2021 и 2022 г., Емануел Корир видимо отсъства от челните редици на спорта.

През последните години бягането на 800 метра при мъжете преживява безпрецедентен подем. През 2024 г. изумителните 12 атлети слязоха под бариерата от 1:43 минути – рекорд, който беше подобрен отново през 2025 г., когато 17 състезатели постигнаха същото.

С оглед на това, че класирането на подиума на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и на Световното първенство през 2025 г. изискваше времена в диапазона на 1:41, спортът безспорно се намира в златна ера.

Въпреки това олимпийският шампион от Токио 2021, ключова фигура в кенийската династия в тази дисциплина, е голямата липсваща фигура.

Победите на Корир на Световното първенство през 2022 г. и на финалите на Диамантената лига през 2021 и 2022 г. затвърдиха статута му на атлета, когото всички трябва да победят.

Триумфът му на финала на Диамантената лига в Цюрих през септември 2022 г. обаче остава последният път, в който той бяга под 1:46. През 2023 и 2024 г. той се състезава рядко и със скромни резултати, а през 2025 г. изобщо не участва в надпревари. Комбинация от контузии, проблеми със спонсорството и лични предизвикателства изглежда са провалили кариерата му.

Фатална автомобилна катастрофа Началото на проблемите на Емануел Корир може да бъде проследено до автомобилна катастрофа през май 2019 г. Докато пътува от Елдорет за Найроби, за да хване полет за Диамантената лига в Доха, колата му е напълно унищожена при сблъсък. Той получава наранявания по лявата страна на тялото, като най-засегнат е пищялът му.

Въпреки че успява да се състезава в Доха, болката остава. "Той успя да издържи на болката“, разказва пред LetsRun.com неговият физиотерапевт от Хюстън, Киплимо Чемирмир. "Не беше толкова зле, но имаше нещо, което не можехме да разберем.“

Контузията продължава да го мъчи, което допринася за отсъствието му през прекъснатия от COVID сезон 2020. Отлагането на Олимпийските игри се оказва благословия за него.

След олимпийския си триумф Корир търси значително увеличение на договора си със спонсора Nike. Въпреки бавния старт на сезона, той отново се доказва на най-голямата сцена, печелейки световната титла през 2022 г. в Юджийн. Скоро след това подписва нов спонсорски договор с Puma.

Контузии и проблеми с екипировката Макар 2021 и 2022 г. да са били трудни, Корир успява да се справи. 2023 г. обаче бележи повратна точка. Според Чемирмир, Корир е имал проблеми с новата си екипировка на Puma, намирайки тренировъчните обувки за нестабилни, а шпайковете – за твърде твърди. Старата му контузия на крака, получена при катастрофата през 2019 г., също се възобновява.

"Той започна да казва, че се чувства тежък“, спомня си Чемирмир. "Опитахме се да му помогнем тук. Проведохме терапия, защото той започна да се оплаква, че болките се завръщат.“

В отчаяно търсене на решение Корир дори посещава д-р Ханс-Вилхелм Мюлер-Волфарт в Германия – известния лекар, на когото Юсейн Болт приписва дълголетието на кариерата си.

Физическите му проблеми се усложняват от емоционалното бреме, породено от отсъствието на близкия му приятел и тренировъчен партньор Майкъл Саруни. Двамата тренират заедно от времето си в Университета на Тексас в Ел Пасо, но кариерата на Саруни също е изправена пред собствени предизвикателства, което оставя Еманюел Корир без ключов член на екипа му.

Еманюел Корир с разбито сърце заради допинг скандала с Майкъл Саруни Според Майкъл Чемирмир, Емануел Корир е бил дълбоко засегнат и от четиригодишното наказание за допинг, наложено на неговия приятел и колега атлет Майкъл Саруни през 2023 г. Саруни се е опитал да избегне допинг тест на кенийския шампионат предходната година.

"Това беше голямо предателство за него“, казва Чемирмир, описвайки съкрушението на Корир. "Понякога просто го намирахме (Емануел) да седи в ъгъла, да се моли и да плаче... Това наистина го съсипа.“

Комбинацията от собствените му проблеми с контузиите, наказанието на Саруни и самотата от живота в Ел Пасо, Тексас, далеч от дома му в Кения, пораждат притеснения за психичното здраве на Корир.

Чемирмир отбелязва, че Корир за кратко е посещавал психолог в Тексас, преди да се върне в Кения в средата на 2023 г. Първоначалният план е бил той да се върне в САЩ през 2024 г., за да се съсредоточи върху 400 метра – дисциплина, в която заема шесто място на Световното първенство през 2019 г., но той така и не се завръща.

Информацията за настоящото състояние на Корир е оскъдна. Неговият треньор Пол Еренг и агентът му Карън Холанд не са отговорили на многобройните запитвания за интервю. Бившият му спонсор Puma само потвърди, че вече нямат договор с него.

Самият Корир предложи кратък коментар чрез съобщение в Инстаграм до LetsRun.com, пишейки: "Благодаря за загрижеността. Бях тих, но не съм изчезнал. Взех си почивка, за да се излекувам и да се възстановя след някои контузии.“ Той обаче не отговори на официална покана за интервю.

Емануел Корир, олимпийският шампион на 800 метра, не е виждан от своя близък приятел и колега Самюел Чемирмир, откакто се е завърнал в Кения през 2023 г. Двамата атлети са били толкова близки, че Корир дори подарява златния си олимпийски медал на Чемирмир.

Според Чемирмир, той поддържа спорадичен контакт с Корир, който според съобщенията живее във фермата на семейството си близо до Елдорет и посещава психолог. Въпреки че Корир все още лекува контузия в глезена, Чемирмир твърди, че той не се е отказал от спорта.

"Той има контузия, която изисква много специално внимание“, обяснява Чемирмир. "Нуждае се от около шест процедури на седмица. В Кения обаче няма как да получиш такова лечение. А понякога, когато се притесняваш за договора си, за състезанията и за това, че не си във форма, точно тогава хората посягат към допинга.“

"Искаме да сме сигурни, че не се чувства сам“, добавя той. "Опитваме се да му помогнем, но той не е склонен да приеме помощта.“

Снимки: Gettyimages