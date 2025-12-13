Световният шампион Исак Надер се раздели с треньора си месеци след титлата

Португалецът Исак Надер напусна своя треньор Енрике Паскуал Олива по-малко от три месеца след като спечели световната титла на 1500 метра в Токио. Новината беше съобщена първо от испанското издание DesdeSoria, а впоследствие потвърдена пред LetsRun.com от агента на Надер Мигел Анхел Мостаса Мартинес. Приятелката на Надер Саломе Афонсо, която е сребърна медалистка на 1500 метра от Европейското първенство в зала през 2025 г., също е напуснала групата на Олива.

26-годишният Надер поднесе една от най-големите изненади на Световното първенство през 2025 г., като се изстреля от пето на първо място в последните 100 метра, за да спечели финала на 1500 метра в Токио. Преди тази година Надер беше достигал финал на световно първенство на открито само веднъж, завършвайки на 12-то място на шампионата в Будапеща през 2023 г.

Мартинес заяви, че решението на Надер е продиктувано от желанието на атлета да прекарва повече време на високопланинска подготовка. Олива, който тренираше Надер от 2023 г., е базиран в Сория – град с 40 000 жители, разположен на умерена надморска височина (1036 метра) на около 240 км североизточно от Мадрид. Мартинес уточни, че Надер обикновено прекарва по два месеца годишно на височина – един през зимата и един през лятото – но 68-годишният Олива се присъединявал към него лично само за една до две седмици от всеки лагер.

"Те имаха много добри отношения, така че няма никакъв проблем в това отношение“, каза Мартинес. "Основната грижа е, че бившият му треньор живееше в малък град. Той нямаше много време, което да прекарва в планината, докато другите тренираха там... Атлетите (Надер и Афонсо) искаха да бъдат придружавани от треньорите си, докато са на високопланинска подготовка.“

Съществуват обаче и други фактори. Според DesdeSoria, на спортната гала в Сория миналата седмица Паскуал е заявил, че появата на "важна оферта“ е накарала Надер да търси други възможности.

Мартинес съобщи на LetsRun.com, че спонсорският договор на Надер с Asics изтича в края на 2025 г. Наскоро Надер е тренирал в Южна Африка с групата на полския треньор Томаш Левандовски, спонсорирана от Nike, в която влизат шампионът от Диамантената лига за 2025 г. Нилс Ларос, световният шампион от 2019 г. Тимъти Черуйот и олимпийският финалист от 2024 г. Стефан Нилесен.

Мартинес уточни, че Надер все още не е взел окончателно решение за новия си треньор и че ще направят съобщение през следващите седмици. LetsRun.com попита Мартинес дали Надер ще може да работи с Левандовски, ако реши да поднови договора си с Asics.

"Исак иска да продължи с Asics, така че не мисля, че ще има промяна в това отношение“, каза Мартинес. "...Не знаем дали ще тренира с тази група, защото това зависи от одобрението на Nike, Asics или който и да е. След като знаем окончателните решения и всичко останало, ще мога да отговоря на този въпрос.“

Голяма промяна след най-успешната година в кариерата Надер сменя треньора си след огромен пробив през 2025 г. под ръководството на Олива, който също така изведе испанеца Фермин Качо до олимпийско злато на 1500 метра през 1992 г. В началото на 2025 г. 25-годишният Надер никога не беше печелил медал на европейско ниво при мъжете, да не говорим за световно. Най-значимите му постижения бяха достигането до финала на Световното първенство през 2023 г. (където завърши последен) и четвъртото място на Световното в зала през 2024 г. Той не успя да стигне до финала на Олимпийските игри през 2024 г., завършвайки осми в полуфинала си в Париж, на 1.72 секунди от последното място, даващо право на участие.

Надер започна 2025 г., като спечели първия си медал при мъжете – бронз на Европейското първенство в зала през март, въпреки че две седмици по-късно отново се размина с отличие на Световното в зала, завършвайки четвърти, на 0.41 секунди зад бронзовия медалист Люк Хаузър от САЩ. На открито той подобри личните си рекорди от 1:45.11 на 800 м и 3:30.84 на 1500 м съответно на 1:43.86 и 3:29.37, счупвайки португалските рекорди на Руи Силва и в двете дисциплини. Той постави още един португалски рекорд от 3:48.25, за да спечели „Dream Mile“ в Осло на 12 юни – първата му победа в Диамантената лига – и използва мощен финален спринт, за да спечели на 1500 м на Европейския отборен шампионат в Мадрид на 29 юни.

Въпреки това той отиде в Токио като аутсайдер, след като беше убедително победен от Ларос в последните две състезания от Диамантената лига преди Световното, завършвайки четвърти в Брюксел и десети на финала на лигата в Цюрих. Той завърши годината като световен шампион, след като пробяга последните си 100 метра за светкавичните 12.28 секунди, за да изпревари на финалната линия световния шампион от 2022 г. Джейк Уайтман от Великобритания.

LetsRun.com попита Мартинес защо Надер би сменил треньора си веднага след най-голямата победа в кариерата си.

"Понякога трябва да взимаш решения и Исак трябва да мисли за бъдещето си“, каза Мартинес. "И той смята, че за неговото бъдеще най-добрият вариант е да опита нещо различно.

Разбира се, не се случва често (някой да смени треньора си след спечелване на световна титла), но се случва. В този бизнес съм от 42 години и той не е първият, който сменя треньора си след голям успех. Но те все още са много близки, добри приятели са, няма никакъв проблем между тях. Енрике разбра решението на Исак.“

Исак Надер ще се състезава този уикенд на родна земя в Лагоа, където ще се присъедини към Афонсо в смесената щафета на Португалия за Европейското първенство по крос кънтри. След това състезателната програма на Надер все още не е уточнена, но неговият треньор Мартинес заяви, че основният фокус за първата половина на 2026 г. ще бъде бягането на 1500 метра на Световното първенство в зала в Полша.

Това състезание може да се превърне в едно от най-интригуващите през сезона. Олимпийският шампион Коул Хокър вече потвърди плановете си да се състезава на Световното в зала, а настоящият шампион Якоб Ингебригтсен по традиция участва в надпреварата, когато е здрав.

