Марк Отиено стана глобален посланик на голяма компания за спортна медицина

Кенийският спринтьор Марк Отиено си осигури ролята на посланик на голяма компания за спортна медицина след успешното си завръщане към състезателния спорт. Отиено официално подписа договор за посланичество с Rygg – компания за спортна медицина, базирана в Океания. Новината беше обявена от Rygg_oceania в социалните мрежи, където Марк Отиено бе представен като "спринтьор от световна класа и един от най-бързите атлети на Кения“.

От компанията изразиха своя оптимизъм относно кенийската спринтова сензация, отбелязвайки, че той носи истинска енергия и отдаденост. В рамките на партньорството Марк Отиено, който е трикратен национален шампион на 100 метра с личен рекорд от 10.05 секунди, ще представлява марката на световната сцена.

За Rygg сътрудничеството с Отиено е възможност да се асоциират със спортист, който въплъщава устойчивост и елитни постижения. Този ход също така ще позволи на атлета да се застъпва за безопасни, чисти и подкрепени спортни начинания. Това може да го позиционира като глас в образованието срещу допинга и предпазливостта при употребата на добавки – кауза, която той защитава от завръщането си на пистата.

"Горди сме да приветстваме Марк Отиено в отбора на Rygg. Спринтьор от световна класа и един от най-бързите атлети на Кения, Марк носи истинска енергия, атлетизъм и отдаденост на своя занаят“, се казва в публикацията в Инстаграм. "Развълнувани сме да подкрепим неговия път и да го имаме като представител на Rygg на световната сцена. Добре дошъл в отбора, Марк.

Кариерата на Марк Отиено претърпя драматичен обрат през юли 2021 г., минути преди да участва в сериите на 100 метра на отложените Олимпийски игри в Токио. Извънсъстезателен тест разкри наличието на забранения анаболен стероид метастерон, което доведе до временното му отстраняване.

Отиено последователно поддържаше своята невинност, като отдаваше положителния тест на замърсена хранителна добавка. Той започна строг правен процес, за да докаже твърдението си, който включваше тестване на закупената и използвана от него добавка.

Лабораторните резултати потвърдиха наличието на забраненото вещество в добавката, което подкрепи тезата му за липса на значителна вина или небрежност. Тези доказателства бяха решаващи за решението на Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU) да намали първоначалната му четиригодишна забрана на две години. Наказанието беше със задна дата от деня на временното му отстраняване, което му позволи да се състезава отново от 31 юли 2023 г.

След завръщането си Марк Отиено активно говори за необходимостта от по-добри практики за намаляване на неумишления допинг в спорта.

Откакто получи разрешение да се състезава, Отиено не губи време в стремежа си към върхови постижения. Завръщането му в националния отбор за Световните щафети по лека атлетика през 2024 г. беше символичен и състезателен крайъгълен камък, като отново го събра с най-бързия мъж на Африка Фърдинанд Оманяла.

Последвалите му участия в национални квалификации и международни състезания показват атлет, решен да си върне върховата форма. Докато продължава стремежа си към бягане под 10 секунди, подкрепата от Rygg ще бъде от решаващо значение за осигуряването на необходимата спортна наука и помощ за възстановяване.