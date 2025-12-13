Шефът на атлетическата почтеност: Допингираните спортисти побеждават системата

Според високопоставен служител измамниците печелят битката срещу антидопинговите власти в елитния спорт.

Дейвид Хауман, който председателства отдела за почтеност в леката атлетика (Athletics Integrity Unit) и е бил генерален директор на Световната антидопингова агенция (Wada) в продължение на 13 години, твърди, че антидопинговата система е "в застой“, което позволява на тези, които приемат забранени вещества, да просперират.

"Нека бъдем честни и прагматични – системата е в застой“, заяви Хауман."Умишлено допингираните спортисти на елитно ниво избягват разкриване. В днешно време не сме достатъчно ефективни в залавянето на измамници.“

"Нашата неефективност в справянето с тези, които нарушават правилата, вреди на доверието в антидопинговото движение“, добави той.

Миналия месец носителят на световно сребро на 100 метра Марвин Брейси-Уилямс беше наказан за повече от три години и половина, след като призна за допинг нарушения. Неговият американски сънародник Ерийън Найтън пък беше санкциониран за четири години през септември след положителна проба за стероиди. Брейси-Уилямс е бил заловен, след като информатор е подал сигнал на антидопинговите служители в Съединените щати.

През октомври световната рекордьорка в маратона при жените Рут Чепнгетич беше наказана за три години, след като пробата ѝ показа наличие на забранен диуретик, често използван като маскиращ агент.

Единството в световните антидопингови усилия беше компрометирано през последните години.

WADA и антидопинговата агенция на САЩ влязоха в сблъсък относно справянето с допинг скандал, замесващ 23 китайски плувци, както и по въпроси, свързани с финансирането и провеждането на Enhanced Games догодина в Лас Вегас – събитие, което насърчава употребата на забранени вещества.

Антидопинговите власти в Кения, чиито атлети са замесени в поредица от положителни тестове, са под специално наблюдение от WADA. В същото време Русия, чиито официални лица бяха уличени в системни измами и подмяна на проби на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г., все още се счита за "неспазваща правилата“ от световната агенция.

Хауман предложи по-добър обмен на информация между антидопинговите органи и въвеждането на стимули в стил "лов на глави“, за да се насърчи проактивното преследване на измамниците.

"Всички ние трябва да се справяме по-добре, за да подкрепим чистите си спортисти, като залавяме мръсните, особено тези на върха на спорта“, заключи той.

