Големият шлем на атлетиката обяви фалит с цел "реорганизация“

Легендата в леката атлетика Майкъл Джонсън заяви, че "отказва да се предаде пред мисията на Големия шлем на атлетиката“, след като подкрепеният от него турнир доброволно подаде молба за обявяване в несъстоятелност в Съединените щати. Това се случва след месеци на финансови затруднения.

Финалното състезание от дебютния сезон на веригата беше отменено през юни поради икономически проблеми.

От веригата съобщиха, че турнирът, който предлагаше значителни наградни фондове, е бил засегнат от оттеглянето на поети инвестиции по-рано през годината.

Организаторите заявиха, че са проучили всички алтернативи и преминават към "съдебно контролирана реорганизация“.

"Големият шлем на атлетиката възнамерява да използва процеса по Глава 11 (за обявяване в несъстоятелност), за да стабилизира финансите си, да въведе по-ефективен разходен и оперативен модел и да позиционира веригата за дългосрочен успех“, се казва в изявление.

"По-рано тази година, след като поети ангажименти за финансиране пропаднаха, Големият шлем на атлетиката предприе мащабни усилия, в консултация със своите съветници, за да се справи с предизвикателствата пред ликвидността си и се опита да договори споразумения за плащане, които да осигурят значително възстановяване на заинтересованите страни.

Въпреки това, съдебно контролираната реорганизация беше счетена за най-разумния път напред, докато тези усилия продължават.“

Процедурата по Глава 11 е механизъм, който позволява на компания да преструктурира дълговете си, за да продължи дейността си.

През август Джонсън коментира в социалните мрежи, че все още смята състезанието за успешно, добавяйки, че "видяхме как обстоятелствата се промениха по начини извън нашия контрол“.

"Въпреки че Големият шлем на атлетиката се сблъска със значителни предизвикателства, които предизвикаха разочарование у мнозина, включително и у мен, аз отказвам да се откажа от мисията на веригата и бъдещето, което градим заедно“, заяви Джонсън по-рано тази седмица.

Следвай ни:

Снимки: Imago